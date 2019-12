Fallece Neil Innes, el “séptimo Monty Python” que parodió a los Beatles e inspiró a Death Cab for Cutie

El compositor y cómico británico Neil Innes, conocido por su trabajo con Monty Python y por su banda The Rutles, ha fallecido a los 75 años de manera repentina, ha confirmado BBC reproduciendo palabras de un portavoz del artista, quien ha confirmado que Innes no se encontraba enfermo.

Tan conocido fue el trabajo de Innes con Monty Python que el artista llegó a ser objeto, en 2008, de un documental sobre su vida llamado ‘El séptimo Monty Python’. Apareció en “Flying Circus” o “Holy Grail” y compuso ‘Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores’ o la melodía de silbido de la conocida ‘Always Look on the Bright Side of Life’, que sonaba en ‘La vida de Brian’. Antes se formó en arte dramático en la Universidad británica de Goldsmith, y durante este periodo fundó la banda satírica Bonzo Dog Doo-Dah Band, entre cuyas obras se encuentra la canción ‘Death Cab for Cutie’, que apareció en la película de los Beatles de 1967 ‘Magical Mystery Tour’ e inspiró el nombre de la banda liderada por Ben Gibbard.

Sin embargo, el mayor éxito de Bonzo Dog Doo-Dah Band -después conocida simplemente con el nombre de Bonzo Dog Band- fue ‘I’m the Urban Spaceman’, una canción de 1968 producida por Paul McCartney aunque este utilizó el pseudónimo de Apollo C. Vermouth. Y la relación de Innes con los Beatles no se acabó ahí, pues después de su trabajo con Monty Python durante los 70 creó un personaje cómico llamado Ron Nasty con un parecido evidente a John Lennon, con el que lideró la banda de parodia de los Beatles, los Rutles. En los 90, Innes fue acreditado en ‘Whatever’ de Oasis al descubrirse que Noel Gallagher había utilizado, en ella, partes de su canción ‘How Sweet To Be An Idiot’.