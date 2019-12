La Canción del Día: ‘Fin de año’ de Estrella Fugaz sirve como emocionante (y deprimente) despedida para 2019 (y los que nos queden)

Lucas Bolaño, junto al batería Ricardo Ramos, es el alma máter de Estrella Fugaz, un proyecto cuyo debut ‘Un sendero fluorescente‘ nos ha hecho recordar que hay un sector del underground que huye de los clichés y ofrece emociones genuinas, sin filtros, de una sinceridad devastadora. Por algo ha sido uno de los mejores discos de 2019 para nuestra redacción. Uno de los mejores ejemplos de esa honestidad desarmante es una canción titulada precisamente ‘Fin de año’, y que por tanto es la perfecta Canción del Día para despedir a 2019.

Aunque, en realidad, servirá como un himno recurrente para el 31 de diciembre de cualquier año venidero: Lucas hace en primera persona –y representándonos a la vez a muchos de nosotros– un frustrante balance de todos aquellos proyectos que planeaba hacer 12 meses atrás… y que no se han convertido en realidad. No es difícil empatizar con esos deseos de “hacer lo que digo que quiero y no lo que hago”, pero quizá resulta aun más entrañable su aspiración por “Hacer un viaje lejos. Solo. Para cantar algo nuevo,

publicar otro disco y después presentarlo, que lo escuchéis en casa y os remueva algo dentro”. Porque ese, y no “el dinero”, es el objetivo fundamental de un artista como Bolaño. En un giro de los acontecimientos que quizá no esperaba cuando escribió esos versos, este año sí ha hecho ese disco, que hemos escuchado en casa y nos ha removido”.

Su preciosa transición de lo acústico a lo electrónico contagia una dulce melancolía ya fue protagonista de un vídeo filmado por Marina Vibot, estrenado el pasado verano. Pero ahora Cristina G. Zarzosa ha realizado uno nuevo que, con su dolorosa (y bonita) cotidianidad y su angustiosa (pero encantadora) desidia, representa incluso mejor el espíritu de la canción. Con él despedimos este 2019 repleto de planes frustrados y comenzamos a hacer los que, muy posiblemente, se frustrarán en los próximos meses. ¡Feliz 2020!



fiN dE aÑO from Cristina G. Zarzosa on Vimeo.

Escucha las Canciones del Día en “Lo Mejor del Mes”: