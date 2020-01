Lewis Capaldi y Stormzy consiguen los primeros números 1 de la década en Reino Unido

Las listas de éxitos empiezan a volver a la normalidad tras la Navidad y hoy viernes ha tocado actualizar la británica. Y los artistas que se llevan la palma, y por tanto los que consiguen los primeros números 1 en las islas de la década que acaba de empezar, son Lewis Capaldi y Stormzy.

El primero es top 1 de ventas en Reino Unido con su exitoso debut ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent‘. El disco ya fue número 1 en varias ocasiones durante 2019 tras su lanzamiento el pasado mes de mayo y de hecho es el disco más vendido del año en el país. Pero no solo eso, pues su sencillo principal, ‘Someone You Loved’, que también ha sido número 1 en Estados Unidos cuando es muy difícil para un artista británico lograrlo, ha sido a su vez el más exitoso del año en las islas.

Por su parte, Stormzy es top 2 de ventas con ‘Heavy is the Head‘ y además ‘Own It’ con Ed Sheeran y Burna Boy es el nuevo número 1 de singles, lo cual ha resultado en un pequeño hito para el autor de ‘Shut Up’: es la primera vez en 10 años que un rapero británico logra tres singles número 1 en las islas desde que Dizzee Rascal lo hiciera entre 2009 y 2010 con ‘Holiday’, ‘Dirtee Disco’ y ‘Shout’. Además de con ‘Own It’, Stormzy ha sido número 1 con ‘Vossi Bop’ y con ‘Take Me Back To London’, también con Ed Sheeran. Cerrando círculo, ‘Before You Go’ de Capaldi es top 2 de singles.