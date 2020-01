Lana del Rey ha vuelto a hacer el disco del año para los lectores de JENESAISPOP

‘Norman Fucking Rockwell!’ de Lana del Rey es el mejor disco de 2019 para los lectores de JENESAISPOP según los votos recibidos tanto a través de mail como en el conjunto de los foros. Lo es además muy holgadamente, superando en casi 100 puntos a ‘MAGDALENE’ de FKA twigs, que ha quedado en segundo lugar. Lana ya había hecho el disco del año para los lectores en 2012, cuando publicaba su debut oficial ‘Born to Die’. En aquella ocasión completaban el ránking Beach House y Frank Ocean.

En 2014, cuando editaba ‘Ultraviolence’, quedaba en el 2º lugar de la compilación de los lectores, siendo 11ª en 2015 y 3ª en 2017. En resumen, Lana siempre ha sido favorita de los lectores de JENESAISPOP pero fue la favorita absoluta en 2012 y lo ha vuelto a ser en 2019. ‘Norman Fucking Rockwell!’ ha sido el disco del año para The Guardian, Pitchfork, Gorilla vs Bear, Slant y Stereogum, entre otras publicaciones, y la pregunta del millón es si los Grammy se rendirán a él.

FKA twigs ha tenido que conformarse con la 2ª posición en esta lista, pero la buena noticia para quienes la votaron es que a su vez saca casi otros 100 puntos de distancia al tercer puesto, ‘Madame X’ de Madonna. Y es que a partir de esta posición los discos han recibido muchos menos puntos y la votación se ha diversificado de manera extrema: tan solo 37 álbumes han recibido apoyo significativo de varias personas. El disco favorito del público que no llegaba a nuestra lista era el de Sen Senra, destacando también los casos de Thom Yorke, Mahmood, Marina y Kelsey Lu; mientras que el disco favorito de la redacción que no ha calado entre nuestro público es el de Kate Tempest. Así ha quedado la clasificación compilada por Dardo (¡gracias!).

1.-Lana del Rey / Norman Fucking Rockwell!

2.-FKA twigs / MAGDALENE

3.-Madonna / Madame X

4.-Charli XCX / Charli

5.-Angel Olsen / All Mirrors

6.-Ariana Grande / thank u, next

7.-Weyes Blood / Titanic Rising

8.-Vampire Weekend / Father of the Bride

9.-Tyler the Creator / IGOR

10.-Billie Eilish / When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

11.-Sharon Van Etten / Remind Me Tomorrow

12.-Solange / When I Get Home

13.-La Bien Querida / Brujería

14.-Nick Cave and the Bad Seeds / Ghosteen

15.-Amaia / Pero no pasa nada

16.-Carly Rae Jepsen / Dedicated

17.-Sen Senra / Sensaciones

18.-J Balvin, Bad Bunny / Oasis

19.-Tove Lo / Sunshine Kitty

20.-Michael Kiwanuka / Kiwanuka

21.-Cupido / Préstame un sentimiento

22.-La Casa Azul / La gran esfera

23.-Thom Yorke / Anima

24.-Clairo / Immunity

25.-Rocío Márquez / Visto en el Jueves

26.-James Blake / Assume Form

27.-Anni B Sweet / Universo por estrenar

28.-Nilüfer Tanya / Miss Universe

29.-Marina / Love + Fear

30.-Big Thief / UFOF

31.-Caroline Polachek / PANG

32.-Los Punsetes / Aniquilación

33.-Mahmood / Gioventu Bruciata

34.-Kelsey Lu / Blood

35.-Kim Petras / Clarity

36.-Lorena Álvarez / Colección de canciones sencillas

37.-Big Thief / Two Hands