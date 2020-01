El retiro de BTS era un timo: escucha el single que adelanta su nuevo disco, ‘Shadow’

La banda surcoreana BTS, una de las más populares del momento a nivel global, pues incluso ha sido número 1 en Estados Unidos con varios de sus álbumes, anunció el pasado mes de agosto su retiro temporal de los escenarios, después de un lustro trabajando a ritmo vertiginoso. Según su agencia Big Hit, este merecido descanso daría a los siete miembros de BTS las “primeras vacaciones oficiales a largo plazo” de su carrera para ocuparse de sus vidas personales “como chicos jóvenes ordinarios” y para después “regresar renovados como músicos y como creadores”.

Quizá para sorpresa de nadie -de todos es sabido que la industria musical surcoreana es duramente exigente para todos sus artistas-producto-, el descanso de BTS no ha durado ni medio año y el nuevo álbum del grupo, ‘Map of the Soul: 7’, ha sido anunciado esta semana, junto a pistas de una posible gira que arrancaría la próxima primavera. En definitiva, el anunciado descanso de BTS ha sido un timo o, al menos, más corto de lo esperado.

Mientras llega el sucesor de ‘Map of the Soul: Persona’ el próximo 21 de febrero, BTS ha estrenado el primer adelanto del disco, un ‘Shadow’ interpretado exclusivamente por uno de sus integrantes, Jungkook. Es otro tema de rap emotivo con un sonido muy americano, y de hecho termina con un cambio de tempo a lo ‘Nice for What’. Por otro lado, el videoclip vuelve a ser otro alarde de presupuesto y efectos especiales por parte de esta banda que este año aparecerá también en el disco de Halsey, ‘Manic’, tras colaborar con ella en el single y ‘Boy with Luv’, y tras colaborar Charli XCX, Zara Larsson o el fallecido Juice Wrld en las canciones que conformaban la banda sonora de su reciente videojuego para móviles.