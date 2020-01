Robbie Williams vende otro medio millón de copias; ‘Jesus Is Born’ pasa desapercibido

Hits

Terminada la Navidad es inevitable preguntarse qué discos de temporada han ido bien y cuáles han ido mal. Además de los álbumes recurrentes de Mariah Carey y Michael Bublé, hay que destacar en positivo el caso de Robbie Williams. Robbie quería hacer un disco navideño para competir precisamente con Bublé y aunque sin sus cifras millonarias y globales (¡¡¡’Christmas’ ha vendido 13 millones de copias!!!), lo cierto es que lo ha conseguido.

‘The Christmas Present’ ha sido nº1 en Australia, Austria, Alemania, Suiza y Reino Unido, además de número 2 en Italia y Nueva Zelanda. Si no te has enterado es porque España ha sido uno de los países grandes más fríos con este proyecto (top 30), junto con Francia (top 53), pero lo importante es que su acogida ha sido tan sólida en lugares como Reino Unido o Alemania que de nuevo el disco superaba el medio millón de copias según Mediatraffic, y en tan solo 5 semanas. En los tiempos que corren y recordando que Williams nunca triunfó en América, ni tan mal.

A estas alturas nadie es tan siniestro como para ponerse algo llamado ‘Merry Xmas Everybody’, pero es que a Robbie Williams le fue tan bien durante las últimas semanas del año que ‘The Christmas Present’ ha llegado a ser el 12º álbum más vendido de todo 2019 en Reino Unido, el 5º de Austria o el 28º de Alemania. Es platino en Austria, oro en Reino Unido y además puede ser un disco recurrente en Navidades próximas. Da la impresión de que el artista no ha exprimido temas como ‘Idlewild’ o ‘Darkest Night’ todo lo que pudiera, por lo que quizá le veamos en la tele dentro de 11 meses defendiendo alguno de ellos.



Flops

Kanye West sacaba disco por Navidad, como prometía, el 25 de diciembre, quizá demasiado tarde para que algo llamado ‘Jesus Is Born‘ tuviera algún tipo de impacto comercial. Los discos de Navidad se suelen trabajar desde noviembre, y en días sucesivos a Nochebuena, la gente pasa a otras cosas. Curiosamente, las críticas de ‘Jesus Is Born’ no han sido malas, pero sí escasas: la prensa musical prepara las reseñas de este tipo de álbumes antes de Nochebuena, no después; encontrar una reseña de un disco así titulado en los mensuales de enero o febrero va a ser de lo más peregrino, y a todas luces el álbum ha pasado desapercibido. En su mercado principal, Estados Unidos, ha sido tan sólo número 73 en el Billboard 200, pasando sin pena ni gloria por todos los demás países, Canadá incluido.

El álbum está firmado por el Sunday Service Choir, lo cual es un suicidio comercial mayor que el de firmar algo como The Carters, y al fin y al cabo, no está cantado por Kanye West. Sin embargo, es inevitable pensar en el irregular funcionamiento de su álbum gemelo, ‘Jesus Is King‘, y preguntarse por las metas de Kanye: si quería que su mensaje fuera escuchado, no ha optado por el mejor camino. Uno se imagina a los ejecutivos de Universal desesperados e impotentes ante la imposibilidad de trabajar apropiadamente al artista. ‘Jesus Is Born’ está editado por “INC”, pero ‘Jesus Is King’ no deja de ser una edición de Def Jam. ¿Quedará aún alguien implicado en esta era de Kanye?