C. Tangana avanza colaboración con Natti Natasha mientras ‘Yelo’ no termina de despegar

C. Tangana acaba de lanzar una canción sorprendente, una ‘Yelo‘ que suena más al trap colorido de ‘Ídolo‘ que a sus exploraciones latinas recientes, que van del son cubano al reggaetón. La canción es -en mi opinión- estupenda, una de las mejores editadas por Antón hasta la fecha, pero no está siendo exactamente un éxito inmediato en las plataformas de streaming. En el top 50 de Spotify España se mantiene… en torno al top 40, por lo que su debut en la lista de singles española se prevé modesto.

Ajeno -o no- a la recepción de ‘Yelo’, C. Tangana continúa con su estrategia de publicar singles sin parar y acaba de anunciar el siguiente. ‘Va y viene’ será una colaboración con Natti Natasha, una de las artistas latinas más populares del momento gracias a macrohits tamaño ‘Criminal’, ‘Sin Pijama’ con Becky G o ‘No me acuerdo’ con Thalía. Antón ya había colaborado con la misma Becky G en la exitosa ‘Booty’ y con Paloma Mami en la también exitosa ‘No te debí besar’, por lo que no puede decirse que no sepa lo que está haciendo.

De momento ha llegado a Youtube el “preludio” del videoclip de ‘Viene y va’, que muestra 30 segundos de C. Tangana hablando por teléfono. Por lo que puede verse en el tráiler, la idea ha sido hacer un homenaje a las películas noir de los años 40 tipo ‘Nadie puede vencerme’, y si parece que C. Tangana interpretará a un gánster boxeador, la autora de ‘IllumiNatti‘ se pondrá ante el micrófono para interpretar a la cantante de un bar.