Radiohead publican su EP de debut en streaming para celebrar el lanzamiento de su “biblioteca pública”

Radiohead han anunciado el estreno de su “biblioteca pública”. Es un archivo completo de todo o casi todo el contenido oficial relacionado con Radiohead que ha visto la luz desde su debut, lo que incluye discos, videoclips oficiales, actuaciones en directo, merchandising previamente descatalogado o fotografías. Cualquiera puede hacerse “socio” de la “biblioteca” descargándose su tarjeta personalizada, aunque en principio es posible navegar en ella sin necesidad de descargarse dicha tarjeta. Así presenta la banda su nueva idea: “Radiohead.com siempre ha sido exasperante, impredecible y poco informativa. Ahora, predeciblemente, la hemos hecho increíblemente informativa”.

El lanzamiento del nuevo archivo de Radiohead se ha producido con novedades, pues desde este momento es posible escuchar en streaming varios trabajos que antes no se encontraban disponibles en las plataformas. El más interesante, por su valor histórico, es ‘Drill’, el EP de debut de Radiohead, lanzado en 1992. También el single suelto de 2005 ‘I Want None of This’, perteneciente a la recopilación solidaria ‘Help!: A Day in the Life’; y el EP de remezclas de ‘The King of Limbs‘ ‘TKOL RMX 8’ están desde este momento disponibles en streaming.

En 2018, JENESAISPOP ordenó las 50 mejores canciones de Radiohead y Thom Yorke en un resumen exhaustivo y detallado canción por canción. ‘Paranoid Android’ fue top 1 seguida por ‘Idioteque’ y ‘No Surprises’. Completaban el top 5 ‘Street Spirit (Fade Out)’ y ‘Creep’. Os dejamos con ‘Drill’: