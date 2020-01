Vega genera controversia al decir que no ve “diferencias entre los premios Odeón y los MIN”

Se puede decir que los Premios Odeón, entregados ayer, no han decepcionado, en tanto que que simplemente escenifican quiénes son los artistas más radiados/escuchados/vendedores de la industria musical mainstream española. Un paripé que el periodista musical de El País Fernando Navarro ha calificado en su crónica de la gala como “mirarse el ombligo”. En seguida Vega, artista de pasado multinacional y desde hace algunos años independiente –primero autoeditándose y luego compartiendo la edición y promoción con el sello Subterfuge– ha refrendado la opinión de ese artículo e incluso ha ido un paso más allá.

Porque, para la artista cordobesa el “mirarse el ombligo” es un mal endémico de la industria que no solo afecta al mundo mainstream, aludiendo directamente a los Premios MIN, que desde hace más de 10 años entrega la UFI, Unión de Fonográficas Independientes de España: “No veo diferencia entre Odeón y UFI, más allá de la repercusión mediática y como siempre de los recursos”. Vega ha puesto como ejemplo a Amaral que, autoeditando sus trabajos desde hace algunos años, nunca han sido premiados en los MIN. También ha aseverado que “lo de Manuel” –Carrasco, premio Odeón a la Mejor gira– “es irrefutable”. Esto ha provocado diferentes reacciones de distintos actores del sector, desde el periodista y presentados Arturo Paniagua, que piensa que hay mucha distancia entre ambos, o la presidenta de UFI, Carla Varona, que respondía que “unos premian las ventas únicamente y los otros la calidad, la diversidad, la creatividad”, confiando en verla en la entrega de premios del 1 de marzo. La también periodista Wilma Lorenzo, en cambio, daba parte de razón a la artista, ya que entiende que los MIN deja “fuera a artistas de multis que tampoco tendrían cabida en los premios de ayer”.

Vega, que publicaba en 2018 su último disco de estudio, ‘La reina pez‘, es también conocida por no esconder sus opiniones, por controvertidas que puedan resultar. La penúltima, por ejemplo, fue cuando criticó ‘Con altura’ de Rosalía –precisamente premiada como Mejor vídeo en los Odeón–. “Es infumable”, aseveró. También fue notorio cuando dio la cara por una usuaria de Twitter que estaba sufriendo acoso.

Los ganadores de unos y de otros, son los de unos y otros Arturo. O es que Amaral no merece con Discos Antartida no habtenido ningun disco merecedor de ningun premio MIN? O quizás son demasiado mainstream. O quizás en los MIN le iban a dar a Manuel Carrasco la mejor gira?

Lo de Manuel es irrefutable, les guste o no no hay otro artista español con esas cifras respaldas por el publico no por agedi ni por los ufi.

No he dicho ninguna mentira, cada uno respalda los suyos a su manera.

A mi los premios honestamente me importan un cuerno.

— Vega (@VEGAOFICIAL) January 21, 2020