La Canción del Día: Halsey saca el látigo contra su-ex G-Eazy en la country-pop ‘You Should Be Sad’

‘Manic‘ es desde hoy y hasta el próximo domingo nuestro Disco de la Semana. En su tercer largo, Halsey se recrea en un juego de identidades para ser más honesta que nunca en su carrera y revelarse como una gran compositora de canciones y una artista más poliédrica de lo que el pop contemporáneo de sus primeros discos dejaba ver –y que aquí sigue estando muy bien representado por singles como ‘Without Me’ y ‘Graveyard‘–. En este disco destacan tanto su habilidad para manejarse con soltura distintos géneros musicales y hacerlos suyos, como la inesperada honestidad de sus letras. Y uno de los momentos que destacan por aunar ambas cosas es ‘You Should Be Sad’.

Semanas atrás se estrenaba su imperdible vídeo, en el que Ashley Frangipane rendía homenaje a mujeres que, de una u otra manera, la han inspirado al escribir una canción abiertamente country pop como esta: Shania Twain, la Lady Gaga de la era ‘Joanne’, Carrie Underwood o Christina Aguilera –que, recordemos, hizo un papel en la serie ‘Nashville’– aparecen referenciadas en el clip. Para Halsey, “todas las más modestas y descorazonadoras canciones vienen del country”, decía revelando que la escribió en el salón de su casa con una guitarra, emulando el espíritu de Nashville. Desde luego, la canción se presta al baile en línea, pero a la vez tiene una melodía elaborada y bonita. La producción de Greg Kurstin –que, de forma significativa, se encargó en el estudio de tocar cada uno de los instrumentos, incluidas esa lap-steel guitar de fondo y la distorsionada del solo– es exquisita en su forma de fundir en ella clasicismo y modernidad, salpicada tanto de autocoros como de ad-libs susurrados, propios del hip hop o el R&B.

Como decíamos, también se trata de una de las letras más crudas de ‘Manic’… y ya es decir. En esta en particular –y no es la única– acomete de manera muy directa su ruptura con el rapero G-Eazy tras el trato que le dio en su relación y varias infidelidades, a las que ya se refería en su número 1 en EEUU ‘Without Me’. Aquí desnuda las debilidades emocionales de su ex-pareja sin piedad. “Comenzaré esto diciendo / que desde el principio tuve buenas intenciones / Cogí un hombre roto con mis manos / y recompuse sus partes”, canta en un verso, antes de sacar el látigo, inmisericorde: “Pero no eres ni la mitad de hombre que crees / y no podrás llenar ese agujero que tienes dentro con dinero, chicas y coches. / Me alegro muchísimo de no haber tenido un bebé contigo / porque eres incapaz de amar a nadie si no reporta algo para ti”. Más claro y directo, imposible.

En reacción a esa situación personal crítica, Halsey ha sabido crear un momento musical brillante, que pese al tono melancólico de su melodía resulta luminoso y optimista, revirtiendo el dolor con su pose desafiante en ropa interior y sus bailes, que elevan su fortaleza ante ese hombre. Así lo muestra también en su primera interpretación en directo de este tema que ha hecho este sábado pasado en Saturday Night Live. Presentada por el actor Adam Driver, comenzaba simulando montar un toro, para luego hacer una muy solvente actuación vocal y coreográfica. En el mismo programa interpretaba –esta vez comenzando en solitario, guitarra acústica en mano, antes de que se le una toda la banda– también ‘Finally // beautiful stranger‘, una canción en la que detalla su esporádica (y fugaz) relación con otro artista, Yungblud. Halsey arranca la gira europea de presentación de ‘Manic’ en España de manera inminente: el 6 de febrero en el WiZink Center de Madrid, y el 7 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entradas disponibles aquí.