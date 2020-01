De ‘Alocao’ a ‘Alucinao’: escucha la nueva canción derrite-cerebros de Nicolas Jaar con FKA twigs

Nicolas Jaar ha anunciado un nuevo álbum firmado con el alias de Against All Logic, a través del cual, en 2018, entregó uno de los mejores discos de aquel año. El siguiente arranca donde terminó el anterior, se titula muy gráficamente ‘2017-2019’ y sale el próximo viernes 7 de febrero.

Pero antes, el productor y compositor chileno-estadounidense avanza este nuevo trabajo con un EP de 2 canciones a modo de aperitivo que NO formarán parte del disco per se. Y no son cualquier cosa. La destacada es la pista 2, que incluye la colaboración de FKA twigs (y de un segundo artista llamado Estado Unido) después que Jaar haya colaborado en ‘MAGDALENE‘, aunque no lo parezca pues la voz de la británica no puede estar más tratada en el mejor de los sentidos. De ‘Alocao’ pasamos en este caso a ‘Alucinao’, que suena como una perversión alucinante (valga la redundancia) de lo que suena como un ritmo de funk brasileño bañado en una bruma de ruido y distorsión. La canción dura 9 minutos nada menos y está diseñada para derretir cerebros.

La segunda es una colaboración con Lydia Lunch y es el tema experimental del EP donde ‘Alucinao’ es el hit, aunque su mezcla de ruido y percusiones orgánicas vuelve a ser totalmente sorprendente y exquisita. Se llama ‘Illusions of Shameless Abundance’. ¿Era este el sonido de 2020? Os recordamos que FKA twigs, autora del mejor disco de 2019 para JENESAISPOP, acaba de actuar en los premios Grammy.