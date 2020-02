Dan Deacon / Mystic Familiar

Desde que publicara su primer disco importante en 2007, ‘Spiderman of the Rings‘, Dan Deacon se ha convertido en una de las figuras más personales de la electrónica internacional. Hace música experimental pero asequible, quizá por lo que tiene de colorida y cinética; es un animal escénico y siempre tiene algo que decir. ‘Mystic Familiar’ es su primer disco de estudio desde ‘Gliss Riffer‘ (2015), si bien en este tiempo ha estado entretenido colaborando en casi una decena de películas, produciendo y coescribiendo con el dúo Ed Schrader’s Music Beat; y actuando con la Orquesta Sinfónica de Baltimore.

‘Mystic Familiar’ mantiene el sonido con el que identificamos, esto es, sintetizadores con millones de texturas, ritmos frenéticos, miles de sensaciones entre la locura y lo onírico… añadiendo ahora un protagonismo inusual de su voz. El nuevo CD de Dan Deacon trae las letras de Dan Deacon, como subrayando lo que importa su mensaje, esta vez influido por sus “prácticas terapéuticas de autocompasión y atención plena” y meditación “para acceder al pozo interno de creatividad del que hablaba David Lynch en el libro ‘Catching the Big Fish'”. Brian Eno sigue en su punto de mira, en concreto su baraja de cartas con dilemas, de cara a la composición.

Si bien la música se corresponde con las imágenes turbadoras del creador de ‘Twin Peaks’, las letras son un contrapunto totalmente luminoso, incitándonos a aprovechar el momento. Lo primero que hay que destacar es hasta qué punto proponen un reencuentro con la naturaleza, recibiendo nombres que transmiten tanta paz como ‘Become a Mountain’, ‘Sat By a Tree’ o ‘Fell Into the Ocean’. Lo segundo es hasta qué punto incitan a mirar al futuro pese “a que nos hacemos mayores”, como sugiere nada más comenzar ‘Become a Mountain’. “Abre los ojos” y “respira profundamente” son un par de los mensajes de esta pista. “Despierta” y “es una vida corta” otro par de ‘Sat By a Tree’; “Siéntete libre, tienes que relajarte antes de transcender” el mensaje de ‘Fell Into the Ocean’; y “Todavía, estoy vivo, estoy gritando”, parte del texto de ‘My Friend’.

Algunas de estas canciones se orquestan en partes, de hecho la parte central del disco se compone de las 4 suites de ‘Arp’, pero esto no es una novedad en la carrera de Dan Deacon, que por ejemplo ya terminara ‘America’ de esta manera a nivel estructural. La novedad es el enorme peso de su voz, sonando en sus momentos más preciosistas a Mercury Rev y en los más psicodélicos a Flaming Lips; y sobre todo lo bien que sienta este mensaje optimista y sencillo a sus producciones. Quizá si estas estuvieran menos llenas de claroscuros las canciones resultarían ñoñas, pero con este nivel de tensión y distensión, no puede ser el caso.

Pese a que es su voz la que propicia la accesibilidad del disco -ojo porque el CD2 en la versión digital incluye una sucesión de considerables “radio edits”-, no se puede pasar por alto la belleza contenida en la instrumental ‘Weeping Birch’. Tanto un número arriesgado por su lugar en la secuencia (el álbum no vuelve a producir emoción similar después) como un número tan “llorón” como el árbol al que se dedica, contiene la emoción y posibilidad de conexión con el gran público del Yann Tiersen más agitado. En momentos como ese es que ‘Mystic Familiar’ resulta un reencuentro feliz con un viejo amigo.

Calificación: 7,5/10

Temas destacados: ‘Weeping Birch’, ‘Become a Mountain’, ‘Sat By a Tree’

Te gustarán si te gustan: The Flaming Lips, Todd Terje, Matmos, los anteriores

Escúchalo en: en Youtube