La Bien Querida habla sobre Operación Triunfo: “¡Seguro que Maialen lo hace mejor que yo!”

Para entender el cambio en cuanto a variedad musical que ha dado Operación Triunfo en sus últimas ediciones no hay que irse a aquellos episodios en que Amaia versionaba a Neutral Milk Hotel o a Arcade Fire en la Academia. Los nominados de la edición actual, que no está enganchando demasiado a la audiencia de momento, han apostado para defender su estancia en el concurso por dos canciones muy diferentes: Nick por ‘Thriller’ de Michael Jackson (valiente) y Maialen por ‘Dinamita’ de La Bien Querida. La autora de ‘Brujería‘ era la primera sorprendida por esta elección y llegaba a filtrar por error el repertorio de la gala 4 debido a la emoción… apareciendo en varios medios generalistas a consecuencia de ello.

Ocupada con la gira de su nuevo disco (fechas aquí), Ana Fernández-Villaverde verá una de sus composiciones ser interpretada en pleno prime-time, lo cual le parece “una fantasía”. Así nos lo cuenta en esta entrevista vía mail en que explica el jardín de la filtración, a qué otros artistas le gustaría escuchar en el programa o su único recuerdo de la primera edición de Operación Triunfo: un sueño erótico con David Bisbal. Ella ya había dicho que era fan de ‘Esclavo de sus besos’, pero parece que de este sueño solo estaba enterada Nuria Roca. Además, os dejamos con el primer pase de micros, ante el que Fernández-Villaverde ha tuiteado: “lloro”.



‘Dinamita’ sonará en Operación Triunfo la semana que viene en voz de Maialen. ¿Qué pensaste al enterarte?

Me enteré el lunes por la mañana. OT me nombró en Twitter y decía algo así como: “¿Se decantará Maialen finalmente por ‘Dinamita’ de La Bien Querida para la Gala de eliminación?”. Me impactó y me hizo ilusión que en un programa de máxima audiencia y tan mainstream se vaya a escuchar una canción mía y que la canción tenga tanto protagonismo. Me hace ilusión.

¿Alguna vez te habías imaginado una canción tuya sonando en OT? Si sí, ¿había sido ‘Dinamita’ o más bien otra? ¿Te habría gustado más otra?

Nunca me lo habría imaginado. Es una fantasía. ‘Dinamita’ me parece una buena opción y ya puestos, ‘Los Jardines de Marzo’, ‘Muero de Amor’ o ‘La Fuerza’ también podrían encajar bien. Jajajaja, claro que sí.

“Como Brian (Hunt) puso la foto del reparto en el chat del grupo, di por hecho que ya era público, ni lo contrasté”

¿Cómo accediste al repertorio de la gala 4? ¿Te han dicho algo por haberlo filtrado?

Tenemos un concierto el sábado en Málaga y como Brian Hunt no puede hacerlo porque se va de viaje, habíamos quedado con Toni Cupido, que va a sustituirle, para ensayar. Como ensayamos en el Invernadero, que es el estudio de Brian, al llegar me dice: “¿sabes que van a cantar ‘Dinamita’ en OT?” Y le digo: “algo estoy leyendo por Twitter, ¡qué fuerte!”. Todo esto mientras sacábamos los instrumentos para ensayar, cables por aquí y por allá, llegaba uno, otro, comentábamos ‘La Isla de las Tentaciones‘… Brian puso en el grupo de WhatsApp de La Bien Querida esa foto famosa con el reparto de canciones y el ‘Dinamita’ subrayado en amarillo y me dijo que se la había pasado una amiga que trabajaba en OT. Nosotros seguíamos con el cacharreo, probando sonido, enchufando, desenchufando… Como Brian la puso en el chat del grupo, di por hecho que ya era público, ni lo pensé un momento, ni lo contrasté… la puse en el stories… Me sabe mal por la chica que se la pasó a Brian porque le habrá caído terrible bronca por mi culpa!!!!! Mil disculpas, lo siento mucho.

Al acabar el ensayo la quité pero ya estaba en todas partes. No estoy viendo el programa y no tengo ni idea de cuándo suele salir el reparto… En fin, con toda mi emoción porque iban a cantar ‘Dinamita’ en OT, lo puse… Por la tarde me enviaron un periódico digital donde lo ponían de noticia: “La Bien Querida filtra por error las canciones de la Gala4 de OT”. ¡Vaya lío!



‘Dinamita’ habla de asumir riesgos en la vida, de “incumplir las normas”… pero a su vez es una canción muy clásica. Parece un buen momento para que suene en Operación Triunfo después de la victoria de Amaia, del protagonismo de La Casa Azul, ahora mismo de Zahara como profe… ¿Qué opinas del cambio que ha dado OT en cuanto a su apoyo a el pop “alternativo”?

No me acuerdo ahora cuántos años lleva OT en antena, pero la primera edición sí la vi. Hubiera sido impensable que un o una concursante eligiera una canción, por ejemplo, de Los Planetas. Mira, no sé en qué edición salía Julio Ruiz de jurado y los indies veíamos un poco raro que estuviera ahí. Mola este cambio en los repertorios, claro que sí, y que haya otro tipo de profes.

“Recuerdo que una vez tuve un sueño erótico con Bisbal porque al día siguiente llamé a mi vecina y amiga Nuria Roca para contarle los detalles. Es lo único que recuerdo de esa edición”

¿Qué otros artistas o canciones te gustaría que se tuvieran en cuenta en el programa?

Hay muy buenos y buenas autoras que se conocen poco como Rafael Berrio, Julio de la Rosa o Lorena Álvarez.

¿Viste las primeras ediciones?

Vi la primera edición por la novedad. Recuerdo que una vez tuve un sueño erótico con Bisbal porque al día siguiente llamé a mi vecina y amiga Nuria Roca y se lo conté y estuvimos analizando los detalles de mi sueño… Es lo único que recuerdo de esa edición.

¿Alguna vez pensaste en participar antes de que tu carrera despegara o realmente no comulgas con el formato?

Nunca me he tenido por una buena cantante así que jamás he pensado en participar en un programa de este tipo. Además, los y las que conocen mi historia saben que empecé en la música con mi primer disco (‘Romancero‘, 2009), antes no tenía experiencia previa de ningún tipo, llevo toda mi carrera con un sello muy indie como es Elefant Records y nunca me he planteado pasarme a una multi.

No estoy ni a favor ni en contra del formato, cada uno que vea lo que quiera. Lo que sí es cierto es que la tele te pone ahí y luego hay que gestionar esas carreras, esa expectación por parte de los fans y esa exposición mediatica… uf… Por otro lado, Amaia lo está haciendo muy bien, sin duda mi favorita de OT.

“Espero que se salve Maialen. No me molan los gorgoritos y esas cosas de buenos cantantes, yo voto por el menos es más pero sin dejar de mostrar personalidad”

Si te llegara una llamada de OT para impartir cultura musical u otra disciplina, ¿aceptarías?

No sé, tendría que estudiar las condiciones. Si no estoy haciendo nada en ese momento es posible. ¿Por qué no?

Finalmente, ¿qué consejo le darías a Maialen de cara a su interpretación de ‘Dinamita’?

Espero que se salve Maialen. ¡No me lo pienso perder! ¡Seguro que lo hace mucho mejor que yo! A mí es que no me molan los gorgoritos y esas cosas de buenas y buenos cantantes, yo voto por el menos es más pero sin dejar de mostrar personalidad, lo cual también es posible.