Justin Bieber presenta el tracklist de ‘Changes’, con Post Malone, Travis Scott, ‘ETA’ (no es lo que parece)…

Tan pronto como el viernes de la semana que viene, 14 de febrero, estará a nuestra disposición el esperado álbum de regreso de Justin Bieber, ‘Changes’. Un disco en el que, más que al pop, se arrima al neo-R&B y el hip hop. Y no lo decimos solo por lo que ha revelado en singles como ‘Yummy‘ y ‘Get Me‘ –este último con Kehlani–, sino por los artistas invitados en el tracklist que acaba de presentar hace unas horas.

Post Malone –que devuelve al canadiense el favor de ‘Deja Vu’, tema que compartían en ‘Stoney‘, su debut oficial pre-estrellato–, Travis Scott –de nuevo, cuenta saldada después de que el intérprete de ‘Sorry’ participara en ‘Rodeo’, primer disco del rapero–, Quavo –que ya coincidió con Bieber en el hit de DJ Khaled ‘I’m The One‘; su tema compartido, ‘Intentions’, se lanza dentro de unas horas– y el cómico-MC Lil Dicky forman parte del elenco de participantes en ‘Changes’. Entre sus 17 canciones –se incluye el remix de ‘Yummy’ con Summer Walker estrenado días atrás– encontramos un título tan llamativo para nosotros como ‘ETA’, que obviamente (¿o no?) no tiene que ver con la banda terrorista vasca: son las siglas de “estimated time of arrival”, “hora estimada de llegada”.

Además, en las últimas horas Justin también es noticia por haber batido un nuevo récord en su carrera: esta vez, por la premiere del primer capítulo de su docu-serie, ‘Seasons’, el más visto en la historia de Youtube en su primera semana, con más de 32 millones de visualizaciones. Aquí os lo dejamos, tras el listado de canciones de ‘Changes’:

‘All Around Me’

‘Habitual’

‘Come Around Me’

‘Intentions’ (ft. Quavo)

‘Yummy’

‘Available’

‘Forever’ (ft. Post Malone & Clever)

‘Running Over’ (ft. Lil Dicky)

‘Take It Out On Me’

‘Second Emotion’ (ft. Travis Scott)

‘Get Me’ (ft. Kehlani)

‘ETA’

‘Changes’

‘Confirmation’

‘That’s What Love Is’

‘At Least For Now’

‘Yummy (Summer Walker Remix)’