‘Yummy’ de Justin Bieber también decepciona en España

‘Yummy’ de Justin Bieber está siendo un éxito, pero no al nivel esperado tras más de cuatro años de espera. De momento, el single se mantiene en el número 4 de los temas más escuchados en Spotify a nivel global, pero no ha sido número 1 en ningún mercado oficial: en Estados Unidos se le ha escapado por culpa de ‘The Box’ de Roddie Ricch y es por tanto top 2, mientras en su país Canadá ha sido top 3 y en Reino Unido top 5.

El tema que adelanta el nuevo álbum de Bieber, que sale este año conjuntamente con la docuseries para Youtube ‘Seasons’, ha logrado buenos datos en Noruega (3), Suecia (6) o Irlanda (8), pero ha decepcionado en varios territorios como Alemania (15), Países Bajos (27) o Francia (32). Y España es uno de los países donde peor le ha ido al debutar en el número 23. Obviamente es la entrada más fuerte de toda la lista pues además salía en un día tan poco competitivo como el 3 de enero, pero por comparar, ‘Sorry’ fue top 1, ‘Love Yourself’ top 2 y ‘What Do You Mean?’ top 3. Y más recientemente, ‘I Don’t Care’ con Ed Sheeran fue top 8.

En el mundo real poco importan los números, pero en internet, Bieber se ha encargado de construir un relato bastante desesperado en torno a esta canción, que la está haciendo parecer un fracaso histórico cuando realmente no es así. Cualquiera que le haya seguido en Instagram en la última semana le ha visto mendigar el número de varias formas: ha amenazado con no ir de gira si la canción no logra dicha posición, ha pedido a sus fans comprarla repetidamente e incluso les ha animado a reproducirla durante toda la noche mientras duermen. Ninguna de estas absurdas estrategias ha funcionado.