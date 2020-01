Justin Bieber come en el vídeo de ‘Yummy’, que triunfa pero sin cifras récord

Justin Bieber no ha tardado en estrenar el vídeo de ‘Yummy’, el tema que lanzaba este viernes, quizá en busca del número 1 directo en el Billboard Hot 100. Algo que puede conseguir si sigue a su ritmo de streamings tanto en Youtube como en Spotify… pero no si no se mantiene.

Si el título de la canción es una manera coloquial de decir “delicioso”, el vídeo dirigido por Bardia Zeinali sienta a Justin Bieber a la mesa junto a una serie de comensales con los que termina bailando la canción. El cantante porta una sudadera rosa como rosa era el helado del “lyric video”.

¿Está siendo un éxito ‘Yummy’? De momento sí, aunque sin cifras récord. La canción ha sido top 2 directo en el global de Spotify sumando 5 millones de streamings en su primer día. Destaca el apoyo de su país Canadá, donde es número 1; Estados Unidos y Dinamarca, donde es número 2; o Reino Unido, donde es número 6. En los países donde la lengua principal no es el inglés, como es habitual, la recepción está siendo más tibia: top 25 en Alemania, top 32 en Italia, top 54 en España y top 56 en Francia, siempre según datos de Spotify del primer día. Ahora toca esperar a ver si la canción sube o ha tocado techo durante su primer día.