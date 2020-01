Justin Bieber revela que padece la enfermedad de Lyme

Tras publicar la noticia en exclusiva el tabloide TMZ, Justin Bieber ha confirmado en su cuenta de Instagram que padece la enfermedad de Lyme, explicando que esta y no su reconocido abuso de las drogas es la razón por la que en los últimos años ha lucido un aspecto demacrado.

Ha dicho: “Mientras mucha gente decía que Justin Bieber tenía un aspecto de mierda o que estaba puesto de metadona, nadie sabía que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, y no solo eso sino que también se me ha diagnosticado un caso severo de mononucleosis infecciosa la cual ha afectado a mi piel, a mi función cerebral, a mi energía y en general a mi salud. Explicaré todas estas cosas en detalle en la serie que estoy a punto de estrenar en Youtube, a través de la cual conoceréis todo aquello contra lo que he estado luchando y que estoy SUPERANDO. Han sido un par de años duros pero estoy realizando el tratamiento adecuado para ayudar a mitigar esta enfermedad hoy día incurable, y así volver mejor que nunca”.

La enfermedad de Lyme está causada por la picadura de ciertas especies de garrapata infectadas, no es contagiosa y se trata con antibióticos. Esta afecta al sistema neurológico y al corazón y puede producir fatiga, fiebres, erupciones en la piel o pérdida de memoria. Sin embargo, y al contrario de lo que da a entender Bieber, la enfermedad sí es curable si es detectada a tiempo. En cualquier caso, el autor de ‘Purpose‘ no es la única celebridad que sufre esta dolencia: las cantantes Shania Twain, Avril Lavigne y Amanda Palmer están afectadas por ella, así como la modelo Bella Hadid. ‘Yummy‘, el nuevo single de Bieber, está siendo un éxito, pero no tanto como se esperaba.