Post Malone vuelve al top 1 en EE.UU. tras un 2019, contra todo pronóstico, casi redondo

La Navidad se ha acabado, dejando como resultado que ‘Circles’ de Post Malone vuelve al número 1 del codiciado Billboard Hot 100. La canción es la más radiada en Estados Unidos, la 2ª más vendida de la semana y la 7ª más escuchada en las plataformas de streaming.

‘Circles’, cuyo encanto estaba bastante claro desde que salió, ya había sido número 1 en Estados Unidos con anterioridad, pero la noticia sirve para recalcar el gran año que ha cerrado Post Malone… y la buena cosecha que le espera este año incluso aunque no saque nada más que lo contenido en ‘Hollywood’s Bleeding‘. El álbum está entre los más vendidos de 2019, sigue bien posicionado en las listas y, en contra de lo que pronosticó quien le asignó la peor canción de 2017 y la peor canción de 2018, ha tenido cierto reconocimiento crítico.

Su mayor espaldarazo habría sido un reconocimiento en los Grammy que no se ha producido por una cuestión de fechas (el plazo en discos acababa el 31 de agosto y este álbum salía el 6 de septiembre). Sin embargo, a muchos sorprenderá saber que el álbum, bastante aceptado, acabó su examen crítico con un 79/100 en Metacritic, y el disco llegó a estar entre los discos del año para publicaciones del prestigio de NME, Rolling Stone, Billboard o Complex.

Puede que ‘Circles’ haya oscurecido de hecho el alcance de otros sencillos del álbum como ‘Enemies’ o ‘Take What You Want’ con Ozzy Osbourne, pero no se puede decir que le esté yendo precisamente por debajo de las expectativas.