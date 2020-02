The Strokes podrían regresar de forma inminente con ‘The New Abnormal’

Parece que al fin The Strokes regresan de verdad, más allá de suposiciones, anuncios sin fecha de caducidad, estrenos de temas en directo (‘Ode to the Nets‘ y ‘The Adults Are Talking‘ en los últimos meses) y giras (con sustancia, eso sí) con sus hits de siempre. Hace unas horas, el grupo neoyorquino ha reaparecido en las redes sociales con una imagen –un dibujo algo abstracto, colorido y lleno de garabatos, en el que destaca la figura de un ave– que parece a todas luces la portada de algo llamado ‘The New Abnormal’.

De momento, el enlace es su web que acompaña la imagen dirige al formulario para una lista de correo a la que invitan a suscribirse. Pero parece un paso más serio hacia el álbum, ya confirmado, que publicarán este 2020. Intuimos que podría tratarse del primer adelanto de ese disco, y que quizá pudieran sorprendernos lanzándolo un sábado.

Poco importa lo fallido que resultara aquel EP de 2016, ‘Future Present Past‘: la expectación ante un nuevo disco de los autores del que fuera –para esta web– el disco más crucial de la década de los 00 es grande. Al fin y al cabo, han pasado siete años de ‘Comedown Machine‘, su quinto y último álbum hasta la fecha. Su aura sigue resultando atractiva para numerosos fans y, no en vano, este 2020 llegan con la etiqueta de cabezas de cartel al festival Primavera Sound de Barcelona.