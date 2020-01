The Strokes confirman que publicarán disco en 2020 y presentan ‘Ode to the Mets’ en directo

¿Recordáis aquellas declaraciones de Albert Hammond padre según las cuales The Strokes se encontraban grabando un nuevo disco, y que eran desmentidas después por la propia banda? Fueran verdad o no, ahora son los autores de ‘Is This It’ los que han confirmado que un nuevo álbum de The Strokes llegará en 2020.

Aquel intercambio de declaraciones se producía en 2017, por lo que es muy posible que The Strokes empezaran a trabajar en un disco a partir de 2018 y siguieran trabajando en él en 2019, teniendo en cuenta que sus miembros en solitario han estado ocupados presentando sus propios proyectos por separado. En cualquier caso, Julian Casablancas ha sido muy claro al confirmar esta información durante el concierto que The Strokes ofrecieron la pasada Nochevieja en Brooklyn con Mac DeMarco y Hinds como artistas invitados: “pronto sacaremos un nuevo disco” han sido exactamente sus palabras, seguidas de otras en las que asegura que la banda se ha “descongelado” tras una década más tranquila.

Los rumores sobre un nuevo disco de The Strokes han sido persistentes durante meses y el guitarrista de The Strokes, Nick Valensi, insinuaba recientemente durante una entrevista de radio que el álbum ya estaba completado y que el grupo se encontraba mezclándolo. De hecho, The Strokes no han dejado de presentar temas nuevos en directo en este tiempo y este verano presentaban ‘The Adults Are Talking‘, a los que esta Nochevieja se ha sumado otra canción nueva llamada ‘Ode to the Mets’, que podéis escuchar bajo estas líneas. En cualquier caso, ya no puede haber duda de que 2020 será el año en que escuchemos el sucesor de ‘Comedown Machine‘ (2013) y del EP ‘Future Present Past‘ (2016).