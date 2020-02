Nacho Vegas denuncia el incendio del Museo Violeta Parra en Santiago de Chile

Lejos de calmarse la situación de conflicto social en Chile, el pueblo sigue en pie contra las políticas de Sebastián Piñera y sus cuerpos policiales ocupan las calles tratando de apaciguar las protestas. En esa situación, una de las últimas noticias que nos llega del país americano es que el pasado viernes por la noche se incendió el Museo Violeta Parra de Santiago de Chile. Un espacio cultural dedicado a la obra de la artista chilena Violeta Parra que se inauguró en 2015 para la celebración del centenario de su nacimiento que ha afectado a todo el edificio.

El incendio quedó controlado ayer domingo y no ha habido daños personales. Y, por suerte, tampoco se ha visto afectado ninguna de las piezas y materiales expuestos: los gestores del museo y su patrimonio habían tomado la precaución de evacuarlo todo a un espacio alejado hace unos días antes la posibilidad de que se pudiera producir un ataque de este tipo, dada su cercanía a uno de los epicentros de las protestas, la Plaza Baquedano.

Desde España, la periodista y ex-directora de Radio 3 Lara López se hacía eco de los tranquilizadores tuits del Museo, agradeciendo su labor para preservar la obra de la cantautora. También se refería a ello Nacho Vegas de manera mucho más vehemente. Si bien se están investigando las causas y posibles responsables del incendio, Vegas pone el foco de manera más o menos velada en los cuerpos policiales chilenos que “le hacen el trabajo sucio” a Piñera. Recordemos que el título del último disco del asturiano, ‘Violética‘, era un homenaje precisamente a Parra, artista que ha influido drásticamente no solo en su obra reciente sino también en la de muchos otros.

Me sumo a Lara en sus agradecimientos y añado todo mi desprecio a quien esté detrás de este repulsivo atentado. Y no, no voy a acusar sin más a @sebastianpinera. Este miserable neopinocho ya tiene a milicos y policía que le hacen el trabajo sucio. #ChileDigno #VioletaParra https://t.co/MOdkAxDl6I

