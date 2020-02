Megansito El Guapo: “Los memes apuntan directamente a mis costumbres o inseguridades”

Como sabéis, en Meister of the Week de Jägermusic un músico o grupo nos habla sobre algo que le interesa, apasiona o conmueve especialmente, esté relacionado o no con su obra artística. Esta semana le llega el turno a Megansito El Guapo que, tras despuntar el año pasado con singles como ‘Perdona’, ‘QQH’ y ‘Mentiroso’, culminaba 2019 con la publicación de su primera mixtape, ‘MEG‘. En ella, de manera llamativa, equilibra el pop, el post-trap y el R&B para crear un espacio estético a medio camino de Pimp Flaco y Toro y Moi o Blood Orange. En tanto llega nueva música suya –que bien podría tener un eco del experimento junto al grupo pop rock Baywaves que mostraba días atrás en su concierto junto a Cariño–, hablamos con él sobre una de sus pasiones, los memes. Una forma de expresión digital que, queramos o no, marca nuestras comunicaciones desde hace ya unos años.

Has escogido hablar de memes. ¿Por qué son importantes para ti?

Porque tampoco sé mucho de cualquier otra cosa. Es algo que te acompaña durante el día, siempre hay un rato muerto en el que te puedes poner a mirar memes.

¿Es exagerado decir que son una forma de expresión artística más?

No sé si artística pero es una forma de expresión más. Aún así todo depende de cuántas capas de ironía hayas comprendido.

¿Cómo influyen en tu vida diaria?

Me alegran el día, me hacen pensar en cosas nuevas, me informan de las cosas que pasan en el mundo, me hace acordarme de gente y querer compartirlos con ellos…



Ponme algún ejemplo de meme al que recurras con frecuencia.

Spiderman señalándose a sí mismo, el alignment chart meme o cualquier memesito tierno.

¿Cuál es el primer meme que recuerdas, el que te hizo pensar que eso era un mundo aparte y que cambiaría tu vida?

Cereal Guy, Yao Face y en general todos los rage comics. Creo que no fui consciente de la influencia que iban a tener en el futuro, al principio parecía más una moda pasajera como los spinners o ‘Fortnite’, pero en vez de desaparecer fueron evolucionando y ahí siguen.



Dices que te influyen en la manera de hablar o en las expresiones que usas. ¿En qué sentido? ¿Cómo trasladas un meme virtual a la vida real?

Al final un meme no es más que una broma interna entre un grupo de gente muy grande que es la comunidad de usuarios internet. Simplemente al pasarlo al mundo físico se convierte en una broma interna entre mi grupo de gente más cercana… y normalmente le quitamos toda la gracia rápidamente.

También comentas que influyen en tu manera de pensar. ¿A qué te refieres?

Como con cualquier otra forma de expresión al final algo siempre cala, me voy quedando con las ideas que veo por ahi o que apuntan directamente a mis costumbres o inseguridades. También sirven para darte cuenta de que tu manera de pensar no es única y que en general todos pensamos en las mismas tonterías, tenemos los mismo miedos y nos gustan las mismas cosas.



¿Dirías que también supone una influencia creativa para tu música? ¿En qué canción, por ejemplo, empleas un meme/s?

¡Me encanta que me hagas esta pregunta! Justamente estoy trabajando en mi próximo lanzamiento titulado ‘Nena, tienes un rollo de locos, pero de locos‘.

¿Creas tus propios memes? Enséñanos alguno, por favor.





Dices que te molan particularmente los memes que se refieren a grupos, a la cultura de clubs o a la producción musical. ¿Podrías dar ejemplos de tus favoritos de cada, por favor?







¿Sin qué meme no podrías expresarte o incluso vivir?

Un rollo de locos.

¿Y cuál es el peor meme que recuerdas o el que más odias?

Cualquier meme a la semana de haberse hecho viral.

Ignoro si existen creadores de memes célebres. ¿Conoces alguno o tienes a alguien favorito?

@ghosted1996, @huge.dj.party.alerts y @the_cable_guy.

Diría que tan difícil o admirable es saber crear buenos memes como el arte de saber emplearlos en el momento preciso y de la mejor manera posible. ¿Tienes un meme-user predilecto en redes sociales o foros variados?

En general los miro en Instagram y Twitter. Lo bueno de los memes es que todo el mundo se copia abiertamente entre sí, por tanto siempre encontrarás un montón de cuentas que estén posteando un contenido parecido.

Para profanos como yo, ¿qué son los dank memes y el shitpostinghttps://es.memedroid.com/memes/tag/shitposting?

OK boomer.



Hablas de una “escena” española de ambas cosas. ¿A qué te refieres? Muéstranos algunas de sus “maravillas”, por favor.

@atractive_smithers , @yonko_bravo, @hoeseluis, @cosmeticacoreana1 y @tropical.truhan (EL OFFICIAL MEGANSITO MEMEDEALER).