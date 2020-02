Bad Bunny vuelve a hacer uno de los discos del año: la chicha dentro de ‘YHLQMDLG’

Bad Bunny no es Kanye West y ha acudido puntual a la cita con el lanzamiento de su nuevo disco sorpresa, que tan sólo anunciaba ayer. Se llama ‘YHLQMDLG‘ como acrónimo de “Yo hago lo que me da la gana” y para muestra este álbum de hasta 20 canciones que llega al mercado casi sin previo aviso y además en la jornada de sábado en lugar de en viernes.

‘YHLQMDLG’ incluye un par de singles recientes de Bad Bunny publicados después de los pelotazos de ‘X100 PRE‘ y ‘Oasis’ junto a J. Balvin. Es el caso de la balada despechada ‘Vete’ y también de ‘Ignorantes’ junto a Sech, ambas justo en el lugar central del disco de 65 minutos, mientras que en cambio la festiva ‘Callaíta’ ha sido excluida. ‘YHLQMDLG’ se abre con una canción tan juguetona como ‘Si veo a tu mamá’, en la que aparentemente hay un guiño a ‘The Girl from Ipanema’ de Jobim (al menos de momento no acreditado); y también llama la atención en la primera escucha “en diagonal” la deriva de ‘Soliá’, que comienza como una canción jamaicana que podría haber sido producida por Diplo pero en el último momento se transforma en una balada de Daft Punk. Eso sí, la noticia aquí es que prácticamente cada una de estas 20 canciones podría ser un single: a estas horas de sábado ofrecemos un premio a quien adivine cuáles de estas pistas van a convertirse en pelotazos comerciales. Casi todas podrían serlo, sobre todo en la primera mitad del disco.

Evidentemente la colaboración con Daddy Yankee, ‘La santa’, está entre las pistas que más van a llamar la atención, además comenzando con un “Tú no ere’ una santa, ni yo soy un santo / Nos conocimo’ pecando”; pero es difícil adivinar si el público se decantará por las producciones más próximas al reggaetón (‘La zona’, ‘La difícil’) o las baladas (‘Pero ya no’, ’25/8′). Aquellos que busquéis en Bad Bunny sorpresas, estructuras arriesgadas y giros inesperados, vuestra canción es sin duda ‘Safaera’, que arranca oscura con Jowell & Randy hasta que Bad Bunny emerge para cantar “¡hoy se bebe, hoy se gasta!” , antes de que el tema vuelva a recular. Contiene una referencia a Missy Elliott y es una producción de Tainy y DJ Orma. También es cambiante ‘Hablamos mañana’ que evoluciona de unas flautas a una batería y guitarras eléctricas.

Otros divertimentos que localizar son las referencias a los Pokemon (“a mí ya no me “catchas”, no soy un Pokemon” de ‘Pero ya no’), su aparición en la Super Bowl y ‘La Casa de Papel‘ (“una mai fría como Nairobi”, en ‘Yo perreo sola’, un tema de empoderamiento con Nesi), pues el artista es fan de la serie y ya ha jugado con su imaginería. Al término del disco, Anuel AA pone el lado más macarra (‘Está cabrón ser yo’), mientras ‘Puesto pa guerrial’ es una de las más “trap”, cantada junto a Myke Towers y ‘P FKN R’ una de las más agresivas.

Finalmente, por razones obvias está llamando la atención de sus seguidores en Twitter, donde disco y artista son “trending topic”, la última canción del largo, una baladita con arpa o similar, dedicada a sus fans, a sus padres, etcétera, por haberle apoyado. Bad Bunny presume de ser el mejor, aunque tenga sus momentos de bajón y la fama no le convenza. Entre sus atrevimientos, tomad nota: “Este disco está cabrón, lo hice para vosotros, / Y en nueve meses vuelvo y saco otro / Para retirarme tranquilo como Miguel Cotto (…) aunque mis mejores temas aún no han salido”. Bad Bunny actúa en Bilbao BBK Live, festival del que JENESAISPOP es medio colaborador, y también en Madrid Reggaetón Festival y Primavera Sound.

Tracklist de ‘YHLQMDLG’:

1.-Si Veo a Tu Mamá

2.-La Difícil

3.-Pero Ya No

4.-La Santa

5.-Yo Perreo Sola

6.-Bichiyal

7.-Soliá

8.-La Zona

9.-Qué Malo

10.-Vete

11.-Ignorantes

12.-A Tu Merced

13.-Una Vez

14.-Safaera

15.-25/8

16.-Está Cabrón Ser Yo

17.-Puesto Pa’ Guerrial

18.-P FKN R

19.-Hablamos Mañana

20.-﹤3 (Corazón)