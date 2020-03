ANOHNI recrimina a la industria de la moda que apoye la “propaganda derechista” de Kanye West

Kanye West ha aprovechado su presencia en la semana de la moda de París para ofrecer allí una representación-sorpresa de su concierto-misa Sunday Service, un proyecto musico-religioso que el año pasado quedaba plasmado en los discos ‘Jesus Is King‘ y ‘Jesus Is Born‘. Una actuación que está acaparando numerosos titulares de prensa, tanto en la generalista como en la especializada, pero que no ha gustado a todos. La artista ANOHNI ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que afea a la “industria de la moda” que acoja este espectáculo porque entiende que dar promoción a West es apoyar su “propaganda de extrema derecha”.

En plena pre-campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses (que está dejando ya noticias como la expulsión de Flavor Flav de Public Enemy), la artista neoyorquina antes conocida como Antony and The Johnsons ha publicado un texto en el que acusa a West de ser altavoz del “atroz mensaje” de Donald Trump, al que ha apoya. “Por si lo olvidáis, Kanye West respalda a la administración de Donald Trump y su agenda genocida de odio a los gays, gente pobre, inmigrantes, mujeres, trans, los animales y la Naturaleza, prohibición del aborto es la chuchería que os lleváis con cada bolsa de regalo del “Sunday Service”.