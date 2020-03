Katy Perry quiere casarse y revela su embarazo en el vídeo de ‘Never Worn White’

Apenas horas después de haber revelado en un medio australiano que su 5º disco existe y que hablará de “salud mental, la verdadera felicidad y el camino para llegar hasta ahí”, Katy Perry ha estrenado una nueva canción que suponemos estará contenida en el mismo.

Se trata de una composición muy distinta de ‘Never Really Over‘, ‘Small Talk‘, ‘Harleys in Hawaii‘ y no digamos ya ‘365’, que ahora mismo suena como un resquicio de ‘Witness’. En este caso se trata de una balada llamada ‘Never Worn White’, en la que Katy Perry es bastante directa indicando que quiere pasar por la vicaría. “Nunca me he vestido de blanco, y quiero arreglar eso” y “de verdad quiero decir “sí, quiero”, “sí quiero”” son las frases que más se oyen en el estribillo de lo que podría ser una composición de Katy Hudson. Por si no queda claro, la canción contiene elementos de la marcha nupcial de Felix Mendelssohn.

El vídeo subraya a la Katy Perry más pura y blanca, vestida de ídem y cubierta de flores, revelando en el último plano su embarazo, con el que se había especulado en los últimos tiempos. Algo que después ha confirmado en sus redes sociales. Katy Perry sale con Orlando Bloom desde 2016, en 2018 rompieron para darse un tiempo pero en 2019 se comprometieron de nuevo.