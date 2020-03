Ignatius Farray y Nacho Vigalondo se transforman en Suicide para lanzar una pulla a Martínez-Almeida en La Resistencia

Los seguidores de La Resistencia conocerán perfectamente las performances musicales que, de cuando en cuando, lleva a acabo en el programa el cómico Ignatius Farray. Performances que dieron lugar a la creación de un grupo, Petróleo, en el que Farray ejerce de front-man (cantante quizá sea demasiado decir) mientras una versión ampliada del grupo madrileño Tigres Leones le respalda como banda. Con ellos publicaba el año pasado, vía Sonido Muchacho (Carolina Durante, Sen Senra, Kokoshca), un 7″ llamado ‘Miedo a la música‘ y un split a medias con los propios Tigres Leones.

Anoche en el programa de #Cero, Ignatius llevó a cabo una nueva intervención musical apoyado por una versión reducida de Petróleo, con Luismi Pérez a la guitarra y el mismo David Broncano a la batería, pero potenciada con la presencia en el escenario de el realizador, guionista y animador en los shows en directo de Joe Crepúsculo, Nacho Vigalondo. Ataviados con unas gafas de plástico de colores y el insólito cuarteto llevó a cabo una versión sui generis del clásico ‘Ghost Rider‘ de Suicide. “Somos como los primos de pueblo de Daft Punk”, aseveró el responsable de ‘El Vecino‘ para Netflix, antes de acuñar el lema “no hay Daft Punk para tanto chorizo”.