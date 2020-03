Ricardo Villoria: “Cuando Rodrigo Cuevas me pide que hagamos algo, sabe que va a sufrir”

Rodrigo Cuevas ha firmado el Disco de La Semana, un ‘Manual de cortejo‘ publicado en realidad el pasado mes de diciembre, pero que sigue dando alegrías al artista asturiano. Cuevas es uno de los artistas favoritos de los Premios MIN con hasta seis nominaciones, y entre las categorías a las que aspira el músico, aparte de Mejor álbum del año, se encuentra la de Mejor diseño gráfico. Lo que significa que el autor de este diseño, el fotógrafo Ricardo Villoria, también está nominado.

A espera de que se conozca la fecha definitiva de celebración de los premios MIN después de que estos hayan sido aplazados debido al coronavirus, nos detenemos en la edición física de ‘Manual de cortejo’. No cabe duda de que es un trabajo impactante desde su portada, con la que Villoria ha convertido a Cuevas en un “pequeño monstruo” con forma de minotauro. Como explicó meses atrás La Nueva España, el músico aparece en la cubierta de ‘Manual de cortejo’ “tiznado con ceniza de carbón de las cuencas asturianas en las que se crió Villoria”, y también “elevado sobre unas alzas que son dos tucos de madera de fresno de montes asturianos”. Es prácticamente una creación escultórica.

¿Cuál es la relación de la portada con el contenido del álbum? Villoria explica a JENESAISPOP que su relación con Rodrigo Cuevas “viene de atrás”, y que cree que con en esta portada consiguió “equilibrar nuestro trabajo como artistas independientes en una sola obra”. Y añade: “Yo ya había trabajado en la creación de estos personajes goyescos, que me fascinan, en mi colección Petra Von Kant y quise seguir indagando en esa línea para darle ese toque etnográfico, tradicional, transgresor y artesanal que hay también en la música de Rodrigo. Ese es nuestro punto de encuentro y espero que siga dando frutos en otros soportes como vídeos, fotografías y colaboraciones varias en el futuro.

La obtención de esa ceniza y de los tucos no ha sido una tarea difícil para Villoria, quien reside en las Cuencas Mineras de Asturias. Sin embargo, él no se lo pone fácil a los artistas a la hora de colaborar con él. “Trabajar conmigo siempre tiene un punto punk que hace que el directo sea clave en la obtención de un resultado fresco y real. Con esto quiero decir que, cuando Rodrigo me pide que hagamos algo, sabe que va a sufrir, que lo tiene que dar todo por el arte. Y esta vez, no fue la excepción. Inspirado en tradiciones de la España profunda como los diablos de Luzón decidí crear este personaje, una escultura humana que deambula entre la luz y la oscuridad, y añadir mi sello en el detalle de añadir cenizas de carbón de las Cuencas Mineras de Asturias, donde vivo y formo parte de esta peculiar sociedad que tanto admiro. La gran cornamenta, de mi entorno ganadero, y los tochos de fresnu, de tizar el fueu, convertidos en grandes plataformas construyen esta figura que fluye entre lo rural y el glam, ambos temas que nos interesa a los dos”.

La fuerza de ‘Manual de cortejo’ está por tanto representada en su estética. Ya la portada es impactante: el cuerpo de Rodrigo aparece semi desnudo en primerísimo plano, en una postura muy envalentonada. “El disco es fuerte, con mucha presencia, marca un antes y un después en la carrera de Rodrigo”, indica Villoria. “Tenía que ser un punto y a parte, a nivel gráfico, también. Necesitaba una imagen fuerte, valiente, un “aquí estoy yo” y esto es lo que hago”. ¿Tienen los colors usados algún significado? El diseñador explica: “El rojo y el negro añadieron fuerza a la composición. Rodrigo tiene un directo espectacular y esa personalidad arrolladora tenía que estar reflejada en la portada, y creo que lo conseguimos”.

Dicho todo esto, ni cabe decir que disponer de la copia física de ‘Manual de cortejo’ vale la pena ya solo por su diseño gráfico. Por suerte el CD, un digipack, además incluye créditos y letras, la mayoría de las cuales están lógicamente interpretadas en asturiano.