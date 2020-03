Die Antwoord lanzan hoy su disco por sorpresa: escucha ‘House of Zef’

Sabíamos que Die Antwoord tramaban algo en primer lugar porque anunciaron nuevo disco hace tiempo; y sobre todo porque habían confirmado su presencia en un par de festivales españoles: el Weekend Beach de Málaga y también el catalán Cruïlla. Ambos, en julio, no parecen correr peligro por la crisis del coronavirus, al celebrarse a casi 4 meses vista (dedos cruzados).

Y hoy, lunes 16 de marzo, es el día elegido para que al fin el grupo publique su nueva entrega. ‘House of Zef’ es ya una realidad, compuesto por 12 temas, y suponiendo finalmente la continuación de ‘Mount Ninji and da Nice Time Kid‘ cuatro años después.

‘House of Zef’ pone fin a una trayectoria algo errática para la banda sudafricana durante los últimos años, lo que incluye un anuncio de separación y un vídeo viral en realidad de algo sucedido hace años -en 2012- en el que perseguían a Andy Butler de Hercules & Love Affair al grito de “maricón”. Die Antwoord trataban de explicar su “beef” indicando que habían sido acosados por Butler y que su enfrentamiento no tenía nada que ver con su homosexualidad.

1.-OPEN THE DOOR, con Panther Modern

2.-ZONKE BONKE, con Bukhulubakhe, Gqwa!

3.-DA GODZ MUS B KRAZY

4.-NAAI IS ‘N LEKKER DING, con Moonchild Sanelly, Gqwa!, JouMaSePoes

5.-MY LIFE IS A PORNO, con Smiley

6.-LAMBO LIFE

7.-WHEN THE SUN GOES OUT, con Roger Ballen

8.-DON’T SLEEP

9.-BANG ON EM

10.-HO$H HO$H HO$H, con Bobajan, Skelm

11.-FUTURE BABY

12.-No 1