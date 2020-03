Estado de alarma en España: así reaccionan La Casa Azul, Amaia, Vega… al decreto del Gobierno y el confinamiento

Como bien sabréis todos, Pedro Sánchez decretaba oficialmente el viernes 13 de marzo el Estado de Alarma en España por la crisis del coronavirus. Y, tras un consejo de ministros extraordinario, anunciaba anoche las medidas que el gobierno adoptaba para afrontar la pandemia, poniendo el país completo en cuarentena y limitando los movimientos al extremo, pidiendo a todos los ciudadanos que se mantengan en sus casas salvo casos de extrema necesidad. La situación es de extrema gravedad y los últimos datos (aunque no paran de crecer) hablan de 288 muertos y más de 7.700 contagiados en todo el país.

Ante la gravedad de la situación, hemos echado un vistazo a las redes sociales para contaros cómo están reaccionando los artistas de nuestro país que habitualmente ocupan nuestras páginas a esta crisis sin precedentes en las últimas décadas. En general, la mayor parte de ellos han invitado a mantener la cuarentena y han celebrado el aplauso generalizado al personal sanitario que se dio desde ventanas y terrazas a las 22:00h de anoche. Pero además, y tratando de buscarle una vis ligera a todo esto, muchos de ellos han reaccionado de maneras curiosas, obvias, divertidas, emocionantes…

Los artistas del sello Mont Ventoux (Alondra Bentley, Nine Stories, Elle Belga), por ejemplo, se han impuesto el reto de recomendar un disco diariamente, lo cual es de agradecer. Por su parte Hinds han organizado tutoriales para enseñar a tocar sus canciones. Otros, como Vega o María Rodés, han amenizado las horas haciendo versiones domésticas de algunas canciones suyas o incluso ajenas. Incluso alguno, como Santi de Capitán Sunrise, se ha currado una versión ad-hoc para la epidemia de ‘Bésame hasta que cambie el gobierno’ (incluida en su último disco ‘Dramas del primer mundo‘). También hay quien, como Christina Rosenvinge o Guille Mostaza (Mostaza Gálvez), han aprovechado para ponerse a trabajar en nueva música. Rocío Márquez, por su parte, se preocupa por el sector y reclama medidas económicas para los artistas (y otros autónomos) que no podrán actuar en las próximas semanas, mientras que Guille Milkyway de La Casa Azul, por ejemplo, asegura que le parece “tan futurista que (…) no mola”. De manera menos grave, Jess Fabric –bajista de Viva Suecia– se hace eco de una supuesta oleada de llamadas de [email protected] en plena epidemia. Y hay quien, como Amaia Romeo, opta por entretener a su público… enseñándole cómo juega a ‘Rhythm Heaven’ en la ya retro Nintendo DS. Y, en fin, SIENDO Amaia.

💞 QUARANTINED 💞 ask for a tutorial of your fav hinds song! pedid por esa boquita!! en casita todxs 💐 pic home by don @keaneshaw pic.twitter.com/vG48g8jIVI — Hinds (@hindsband) March 14, 2020

Precisamente me estaba diciendo que esta preciosa noche de cuarentena es perfecta para empezar un disco nuevo. En cuanto deje esta mielda del Twitter me pongo. 🤓 🎸 https://t.co/6wgtZpkrV4 — Christina Rosenvinge (@Ch_Rosenvinge) March 12, 2020

Día rentable: otra nueva canción compuesta y escrita, perfectamente estructurada y con su partes bien definidas. Ahora en fase de producción y haciendo una línea de bajo que me haga vibrarrrrr, buscándole el traje… https://t.co/RrDgCk3ZPs — GUILLΣ MΩSTΔZΔ (@GuilleMostaza) March 14, 2020

Las condiciones de lxs autónomxs en este país es mucha tela… llevo dada de alta y pagando impuestos desde los 18. Ante la cancelación de todas las próximas actuaciones no tengo derecho a paro. Quizá,si pasa como en Madrid, nos dan una moratoria para pagar la cuota… — Rocío Márquez (@Rocio_Marquez_) March 13, 2020

es todo tan tan futurista… que no sé, no mola. — Guille Milkyway (@guillemilkyway) March 14, 2020

Joder, es verdad, ¿qué coño os pasa estos días con vuestrxs ex? Tanta amabilidad ni tanta polla… Ya veréis el arrepentimiento después como no muramos todos… — Jess Fabric (@JessFabric) March 14, 2020

si amaia dice que hagáis puta cuarentena la hacéis y punto pic.twitter.com/pZPjKHbQlj — 🧃 (@mensajetuyo) March 14, 2020