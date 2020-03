Cardi B donará los beneficios del “coronavirus remix”, el éxito absurdo de la cuarentena

La cuarentena va a provocar que muchos artistas creen música desde sus casas. De hecho, ya está ocurriendo: Bono de U2 ha compartido una canción nueva desde Instagram supuestamente llamada ‘Let Your Love Be Known’ dedicada a la sanidad italiana y también a la población confinada en sus casas, Zahara ha iniciado su proyecto de “canciones confinadas” con una versión casera de ‘Echo de menos’ de Kiko Veneno, y L-Kan han adaptado uno de sus grandes himnos a los tiempos que corren.

Y luego están las canciones literalmente dedicadas al COVID-19 que están obteniendo un éxito quizá no tan inesperado en estos días de aislamiento e incertidumbre social. ‘La cumbia del coronavirus’ de Mister Cumbia, canción de la que ya os hablamos hace unos días (aunque parecen meses) es nada menos que top 3 en el chart, ejem, viral de Spotify, y luego está lo que está ocurriendo con ‘Coronavirus’ de iMarkkeyz. Esta boba producción que samplea un vídeo de Cardi B gritando “¡coronavirus!, ¡coronavirus!” como una descosida, después de criticar la respuesta de la administración de Donald Trump ante la crisis, ha obtenido el respaldo de la propia rapera, ha inspirado otro remix por nada menos que DJ Snake que este ya está tardando en publicar oficialmente e incluso ha sido pinchada en una discoteca brasileña… lo cual es lo más irónico de todo.

El “éxito” de ‘Coronavirus’, disponible en Spotify, Youtube y en el ya irrelevante iTunes, donde ha entrado en multitud de charts globales, entre ellos el de Estados Unidos, donde es top 8 por delante de ‘Adore You’ de Harry Styles (además es número 1 en Brasil, Egipto y Bulgaria), ha inspirado un artículo de The New York Times que recoge los próximos planes de iMarkkeyz y Cardi B con la canción: donar los beneficios obtenidos por ella a la población afectada por la enfermedad. Se desconoce qué vía usarán los artistas para recaudar estas donaciones, pero ya tendrán tiempo para pensarlo mientras observan lo lejos que ha llegado la tontería…



I might eat well do a damn music video 😩😂 https://t.co/C0cjeEuoQY

— iamcardib (@iamcardib) March 16, 2020