Yo ya no… digo “esto es una gripe”: L Kan reinventan uno de sus grandes himnos

‘Discazo’ (2004) representó un salto para L Kan tras haber llamado la atención con temas como ‘Gayhetera’ o ‘La más fané’. Allí estaban incluidas canciones como ‘Aburrida de estar salida’, el single ‘Todo por placer’ y también la favorita de sus fans ‘La mancha de mora’. Pero a ninguno de sus seguidores le pasó inadvertida la canción que cerraba aquel álbum: ‘Yo ya no’ se transformaría en uno de los momentos más delirantes de sus directos, pues consistía en una enumeración de cosas que antes hacías pero “ya no”, como consecuencia de los dictados de la sociedad moderna. “¡Hay que ser chaquetera!”, exclamaba la canción entre citas a Heráclito.

En plena crisis del coronavirus, L Kan han decidido reciclar la composición y adaptarla a los tiempos tumultuosos que vivimos. “Yo ya no… digo “esto es una gripe”” es una de sus primeras proclamas pero no la más divertida. El Ibuprofeno, las orgías y la expresión “te como la cara” forman parte de nuestro pasado, a diferencia del papel higiénico, en esta adaptación que se ha grabado como no podía ser de otra manera a distancia.

Así ha presentado la banda ‘Yo ya no ESPECIAL CORONAVIRUS’: “Cada uno desde su confinamiento y grabando por partes (Olav desde su teléfono), hemos hecho una revisión de YO YA NO, nuestro himno a la flexibilidad y al chaqueterismo. Ya sabéis que la adaptamos siempre a la actualidad en cada concierto. En esta situación no podíamos quedarnos de brazos cruzados, así que aquí tenéis nuestro YO YA NO ESPECIAL CORONAVIRUS. Esperamos que la disfrutéis desde vuestros dulces hogares o camino del trabajo los que estáis trabajando fuera de casa. Ánimo, salud, y mucho papel higiénico”.