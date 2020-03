The Killers anticipan con un videoclip el corto que presentará su disco

The Killers estrenan el vídeo de ‘Caution’, primer single del disco ‘Imploding the Mirage’ que publican a finales del mes de mayo. Se trata de una pieza de corte cinematográfico y retro dirigida por Sing Lee que aún tenemos que poner en contexto. Vemos escenas de un romance adolescente y de drama familiar, pero se trata tan sólo de la primera parte de un vídeo más largo con el que se presentará todo el álbum. Hasta entonces os dejamos con las diversas críticas de parte de la redacción a la canción.



“Pasan los años y el calado de ‘Mr Brightside’ en la sociedad no para de crecer: convertida en un absoluto clásico al borde de los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, consolida a The Killers como una banda llenaestadios de por vida. Para ese cometido, el de actuar en arenas y festivales tipo Bilbao BBK Live, The Killers cumplen en el adelanto de ‘Imploding the Mirage’. No sorprenden o entusiasman como el día que lanzaron ‘Human’ (¿alguien lo espera a estas alturas?)… pero tampoco puede decirse nada demasiado malo de ‘Caution’. Es un single eufórico, bailable como el Bruce Springsteen más uptempo de los 80 (el de ‘Dancing in the Dark’), con una bonita historia detrás con protagonista femenina, y además con el morbo de saber que colaboran Jonathan Rado de Foxygen y el ahora apestado de Fleetwood Mac Lindsey Buckingham, perfectamente reconocible en una de las guitarras eléctricas del final”. Sebas E. Alonso.

“La mala noticia de ‘Caution’ es que, de primeras, no va a ser otro single de The Killers que trascenderá a su público para ser querido por todo el mundo, como ‘Mr. Brightside’ o ‘Human’. No, de momento ‘Caution’ no es esa canción, o quizá esté escondida por “precaución” frente al coronavirus. Lo que sí es ‘Caution’ es una estupenda canción de rock de carretera, todo un chute de energía muy bien usada en esos ataques de guitarra acústica presentes en el estribillo, y que consiguen ser muy adictivos. Pero lo que más me llama la atención de ella es que suena totalmente inspirada en el trabajo de The War on Drugs, y el hecho de que Adam Granduciel haya participado en el álbum solo confirma esta observación”. Jordi Bardají

“La verdad es que sería necio esperar que el nuevo single de The Killers fuera una nadería. Y no solo por la implicación directa de Lindsay Buckingham, que ya debería ser en sí una garantía, sino porque detrás también están Jonathan Rado –que se ha revelado como un consumado productor no solo con Foxygen sino también con Father John Misty, Weyes Blood, The Lemon Drops– y Shawn Everett, ganador de cinco Grammy por el sonido de álbumes de Alabama Shakes, Kacey Musgraves, The War On Drugs… Y además, ahora que The Killers han pasado a ser un trío, en los créditos encontramos al australiano Alex Cameron como co-autor de la canción y a Blake Mills, reputado músico de sesión al que podemos encontrar en discos de Beachwood Sparks o Cass McCombs como en trabajos de Ed Sheeran o Randy Newman. Con esos ingredientes nada podría salir mal… sobre el papel. Pero la realidad es que a ‘Caution’, pese a su incontestable sonido y construcción, le falta un puntito más de gancho. Es lo que tiene tratar de emular a Bruce Springsteen, que si no estás a la altura, puedes quedar en evidencia”. Raúl Guillén.