La poco conocida faceta como cantante de Lucía Bosé que no nos descubrió su hijo Miguel sino el dúo Single

Este lunes 23 de marzo ha fallecido en su casa de Brieva (Segovia) la célebre actriz italiana Lucía Bosé a la edad de 89 años. Se especula con que detrás de su muerte pueda estar el COVID-19, si bien como señala ABC las fuentes familiares que han confirmado su fallecimiento no han especificado la causa. Bosé era muy popular en nuestro país como matriarca de la saga de artistas y celebridades Bosé-Dominguín –madre, por tanto, de Miguel Bosé, abuela de Bimba Bosé y bisabuela de la emergente DORA–, convirtiéndose por su romance, matrimonio y posterior ruptura con el torero Luis Miguel Dominguín en una cara habitual de la prensa del corazón.

Sin embargo, se suele obviar por ello la importante carrera como actriz que desarrolló de forma especialmente próspera en los años 50 y 60 en Italia, España y Francia, con filmes destacados como ‘La señora sin camelias’ (Michelangelo Antonioni, 1953), ‘Muerte de un ciclista’ (Juan Antonio Bardem, 1955), ‘Así es la aurora’ (Luis Buñuel, 1955), ‘El testamento de Orfeo’ (Jean Cocteau, 1960) o la célebre/polémica adaptación de ‘Satiricón’ (Federico Fellini, 1969). Tras separarse de manera muy sonada en la época del matador de toros, Bosé recuperó su carrera en la interpretación sobre todo en los años 70 y 80, con papeles menos vistosos pero más arriesgados, que compaginaba con la crianza de sus tres hijos. También fue relativamente popular su carrera como artista plástica, centrándose en la representación de ángeles, dedicando un museo a esa representación clásica en la localidad segoviana de Turégano. Incluso publicó algún libro de poemas, pero una de sus facetas artísticas menos conocidas y más curiosas fue la de cantante ocasional. Una lid de la que no sabíamos precisamente por su hijo Miguel Bosé, sino por Single, dúo formado por Ibon Errazkin y Teresa Iturrioz que en 2011 dedicaba un 7″ con versiones de dos temas suyos.

‘Noi pomodori‘ (“Nosotros tomates”) era, también desde su título, un homenaje de los autores del reciente y notable ‘Hola‘ a ‘Io pomodoro’ (“Yo tomate”), el disco que supuso la incursión en la música de Lucía Bosé. Un álbum que grabó con el prestigioso Gregorio Paniagua, fundador en 1964 del Atrium Musicae, dedicado a recuperar y actualizar la tradición musical española del siglo XI en adelante. Este trabajo grabado en 1981 alternaba temas en español e italiano de la misma manera que música instrumental medieval y contemporánea, con un punto abstracto y una poesía muy cercana a la de Vainica Doble. De hecho, no es del todo una sorpresa que Paco Clavel invitara a Lucía a participar con un par de intervenciones/recitados en el disco homenaje a Gloria Van Aersen y Carmen Santonja del año 2017, ‘A la manera de Vainica Doble‘, editado en 2017. Un trabajo delirante y fascinante a partes iguales (Lucía podía no gozar de una voz privilegiada, pero sí hipnótica), que apenas puede encontrarse ya en Youtube y que contenía joyas como ‘Nana de una sola nota‘ –que single adaptaron en clave dub– y ‘Dime quién eres, desconocido vecino’. Una canción de un costumbrismo delicioso, divertido pero más profundo de lo que aparenta, que contiene una línea terriblemente inquietante, por profética: “Yo te conozco / Tú me conoces / Nosotros nos conocemos / Ellos no se conocen / Nadie se conoce / Habitamos la misma ciudad / Vivimos bajo el mismo cielo / Respiramos los mismos virus”.