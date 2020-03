Princesa Alba, Niños Mutantes, The Killer Barbies, J’aime, Elle Belga, Uniforms, Los Caramelos, Karmento, Summer Spree… en Sesión de Control

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify de esta sección que se renueva quincenalmente. [Foto exterior: portada de ‘Me equivoqué’ de Princesa Alba; foto interior: Niños Mutantes.]

En las dos semanas que nos separan de la última edición de esta sección nos hemos encontrado, de sopetón, con una crisis sanitaria de enormes dimensiones que ha obligado a la reclusión a todos, artistas incluidos, forzando a muchos a postergar sus planes de publicación de discos. Pero hay que celebrar que no haya sido así en otros casos y que estos días podamos no volvernos locos del todo con nuevas canciones. Como siempre, comenzamos señalando los discos que han visto la luz este último par de semanas, junto a Soleá Morente, Triángulo de Amor Bizarro o Chico Blanco. Niños Mutantes han lanzado el sorprendente ‘Ventanas’, en el que han participado hasta cinco productores distintos, algunos tan conocidos como Anxo y Carlangas de Novedades Carminha, Christina Rosenvinge o Noni y Doria de Lori Meyers. También se ha publicado el primer disco de Jaime Cristóbal como J’aime, dejando atrás Souvenir con una colección de canciones diversa y personal. Un músico cultivado y abierto de mente, justo como el cordobés Álvaro Muñoz –antes conocido como Tarik y la Fábrica de Colores–, que con su actual proyecto Summer Spree lanza ‘Nuevos pasos de baile’, continuación del fantástico ‘Sub Lumine‘. Y no menos que Charlie Mysterio en Los Caramelos, que ha completado el tercer volumen de la colección ‘Cicatrices de un cuento’.







También estos días hemos asistido a la resurrección discográfica de The Killer Barbies, con Silvia Superstar al frente y adoptando esta vez el castellano en la mayoría de las canciones de ‘Vive Le Punk’. El rapero vallisoletano Erik Urano ha lanzado por su parte un desafiante y oscuro ‘Neovalladolor’ en el sello de Carolina Durante, Kokoshca o Sen Senra, Sonido Muchacho, mientras que los oscenses El Verbo Odiado han publicado también su segundo disco en Subterfuge Records, ‘Nada que celebrar’. Además, celebramos el debut en largo del trío catalán Penélope, el sorprendente ‘Polvos mágicos’ –no se los pierdan ni los fans del sello Austrohúngaro ni los de nuevos héroes indies como Marcelo Criminal, Cabiria o Confeti de Odio–, y el primer EP de La Doña, ‘Algo nuevo’, con el que se presenta Cecilia Peña-Govea, hispana nacida en San Francisco que adereza hip hop y reggaeton con sonidos tradicionales y versos comprometidos. Para concluir este apartado, el singular Alien Tango ha publicado no uno sino dos discos: ‘Friends!’, un EP con cuatro canciones onda Ariel Pink (con ascendencia murciana, en este caso), y ‘Blink Pop, Vol. 1’, una serie de quince jingles de quince segundos (o menos) de duración, perfectos para la era Tik Tok.









Sesión de Control contiene además canciones de discos de más o menos inminente publicación. Como ‘Una ciudad’, single de Amatria que anticipa ‘Un disco’, que verá la luz el 17 de abril; ‘Es real’, el tema que anticipa el disco que la chilena Camila Moreno publicará ya en 2021; ‘PlisDonGou’, el bailable nuevo single (esta vez no-reggaeton) que anticipa ‘Hortera’, próximo disco de Varry Brava; ‘Casi famosas’, primera pista sonora de por dónde irán los tiros del segundo disco de las jienenses Uniforms; ‘Increíble amor’, primer adelanto de ‘Simetría’, el quinto disco ya del dúo asturiano Elle Belga; o ‘The City of Love’, anticipo del disco que Paco Román, Neuman, publicará después del verano. También Grises, Flamaradas, Karmento, Carlos Cros, Perapertú, Marcos y Molduras, Arista Fiera y Micka Luna –el de Vilanova i La Geltrú grabó ’11’ en Bristol, contando en él con Leonor Watling y ¡Adrian Utley de Portishead!– adelantan EPs y álbumes que verán la luz próximamente.









Junto a todos estos nombre más o menos conocidos, otros han publicado singles que nos han parecido reseñables: ‘Arrabal’ (por el filósofo), single entre discos de El Lado Oscuro de la Broca, la chilena Princesa Alba producida por el infalible Alizzz (C. Tangana, Paula Cendejas), el folk rock emocional de St Woods, una nueva perla de Casero (proyecto paralelo pop en español de Mow), la promesa confirmada por Paranoid 1966 en ‘4 vidas’, y los descubrimientos del soul electrónico de ZYBA y Tumaca, proyecto del británico-español Thomas Powell, completan la selección de Sesión de Control de esta quincena.







