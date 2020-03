Confeti de Odio detalla su debut y te pide que le des “una oportunidad al amor”

Confeti de Odio ha compartido los detalles de su primer disco, que se llamará ‘Tragedia Española’ y verá la luz el próximo 24 de abril con el portadón retro que veis aquí (ojo al logo de “stereo”). Este traerá sus recientes singles ‘Muchísimo‘ y ‘Ansiedad (has vuelto a mí)‘, pero no el combo formado por ‘Quiéreme’ y ‘Si me quiero’ pese a que el segundo es ahora mismo su tema más escuchado en Spotify.

No hay tracklist de ‘Tragedia Española’ disponible de momento pero sí un nuevo single llamado ‘Dale una oportunidad al amor’ en el que Lucas Delaiglesia reincide en su lado noise-pop, en este caso con el añadido de unas palmas. Se presenta con un videoclip inspirado en la cuarentena: “El videoclip original iba a ser muy diferente, pero en vista de las circunstancias el rodaje se tuvo que cancelar”, ha explicado el artista. “Como solución, pedimos tanto a público como a artistas que nos mandasen vídeos de cómo estaban pasando la cuarentena: a solas, con su familia, pareja, amigos o mascota”.

En palabras del artista, ‘Dale una oportunidad al amor’ “habla de lo violento y sádico que es ese sentimiento, y que a pesar de ello no nos queda otra que dejar que entre a nuestras vidas una y otra vez”, y la letra de hecho compara el amor con una “apisonadora que todo mata” o con un “hospital en llamas”. Por su parte, el álbum se compondrá de “canciones que hablan sobre el ego, la incertidumbre, el amor y la autoestima, desde el punto de vista de un joven que continúa buscando su lugar en el mundo”.