Jack Bisonte salen airosos de los zarandeos de la industria en el vídeo de ‘Dying Free’

Jack Bisonte, el dúo de pop formado por Miky Lagoona y Carlos Amelivia, que ha despuntado con canciones como ‘Love You Good’ o ‘For a Song to Mean a Thing’, sigue presentando los temas que conformarán su próximo disco, ‘Hounds of Glory’, que verá la luz esta primavera. Y después de sorprender con el country bailable de ‘France Gall’, el cual ha acumulado en un mes 63.000 visitas en Youtube y cerca de 73.000 escuchas en Spotify, el grupo ha vuelto con nuevo single cuyo vídeo estrenamos en JENESAISPOP.

‘DYING FREE’ presenta esta vez influencias de Macklemore y Panic! At the Disco, según la nota de prensa, aunque su insistente percusión y solemne melodía de piano puede hacernos pensar también en un cruce entre Mika y The Lumineers. La canción, grabada y mezclada en Madrid por Brais Ruibal y masterizada en Austin, Texas por Chris Athens (Rosalía, Drake, The Weeknd) es un “recordatorio de que la belleza implica un deterioro”, de que “ese deterioro desemboca en más belleza” y de que “siempre, el espectáculo debe continuar”.

Dentro de este lema se desarrolla el videoclip de ‘DYING FREE’, que reflexiona sobre la dificultad de hacerse un nombre en la industria musical. Este objetivo puede dar lugar a una carrera llena de obstáculos, y en el clip Jack Bisonte los van sorteando de manera metafórica. “Por todos es sabido que labrarse una carrera musical es una carrera de fondo plagada de sinsabores, emoción contenida, y en general una auténtica montaña rusa”, explica la nota de prensa. “La diferencia entre un artista y el que parece un artista radica en su capacidad para convertir esos malos tragos, puñetazo y tirones de pelo en cosas hermosas, divertidas y con las que la gente empatice al tiempo que disfruta”. Con este vídeo, Jack Bisonte pretenden mostrar que “no importa cuantas veces te tumben, zarandeen o arrastren” porque “observado desde el prisma adecuado, una señora tunda puede convertirse en un espectáculo grandioso”.