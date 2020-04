Carolina Durante: “La colaboración la queríamos hacer con Jota de Los Planetas sí o sí”

En pocas horas Carolina Durante publican un nuevo single. Es ‘La canción que creo que no te mereces‘, la tercera canción nueva que la banda madrileña publica desde que el año pasado editara su primero esperado y luego exitoso álbum debut ‘Carolina Durante‘, y esta vez nos sorprenden de veras. No tanto por la presencia en ella de Jota de Los Planetas, que en realidad se limita a hacer interesantes contrapuntos y armonías vocales bajo la voz más llevada al límite de Diego Ibáñez, sino porque se trata de algo similar a una balada. Una balada vengativa en la que Ibáñez ajusta cuentas con una ya ex y un tercer implicado, y cierto aire de “nana galáctica” que, efectivamente, conecta con el universo planetero. Pese a ese insólito enfoque musical en ellos –no inédito, pero sí menos frecuente que su lado impetuoso–, ‘La canción…’ vuelve a estar presidida por un derroche de energía y, sobre todo, un gancho (“¡No estoy aquí pa’ sufrir!”) que no cabe duda será coreada a voz en cuello en sus próximos conciertos… sean cuando sean.

Hace unas horas hemos tenido la oportunidad de charlar precisamente con Diego sobre este lanzamiento, que forma parte de un single o EP que verá la luz próximamente, grabado con suerte apenas unos días antes del estado de alarma en el estudio de Paco Loco en El Puerto de Santa María. Sobre esa grabación, la colaboración con Jota, sus planes y las cancelaciones de conciertos y festivales próximos a causa del COVID-19, hablamos con él en una entrevista express.

He podido escuchar la canción y, bueno, os felicito, está muy guay.

¿Sí? ¿Te gusta?

Sorprende, porque no esperaba un medio tiempo, pero al final engancha, la verdad.

Joder, me alegro, gracias. Sí, cuando yo se la pasaba a amigos cuyo gusto aprecio, me decían eso, que no esperaban en absoluto esto, una canción que es una especie de balada. Muy planetera, pero balada.

¿Cómo nace esta canción?

Es una letra que tenía escrita hace tiempo. La hicimos entre Mario y yo. No recuerdo si tenía también la melodía y él la línea de guitarra, ese punteo del principio. Fui un día a su casa y salió fácil. Va junto a otras dos que grabamos hace unas semanas, justo antes de que ocurriese todo esto. Tuvimos la ocurrencia de ir a grabarlas a Cádiz, al estudio de Paco Loco. Y hemos tenido suerte de hacerlo entonces, porque si lo hubiéramos planeado para estas semanas, imagínate… La única putada ha sido el videoclip, que hemos tenido que cambiar el plan y contar con una ilustradora y un animador para hacerlo. Pero como es algo que no habíamos hecho nunca, ha sido curioso.

Lo ha hecho la ilustradora Silvia Bezos, ¿no? Es muy guay…

Sí, y mogollón de peña involucrada, que ya diremos cuando se lance, hay que darles las gracias.

¿Enseguida le visteis el punto planetero, como dices?

Sí, sí, a tope. Hemos escuchado mucho a Los Planetas… Bueno, no todo el grupo, pero yo soy muy muy muy fan, y Mario es muy fan. No sé si él más que yo (Risas). Pero enseguida dijimos “es muy Los Planetas”. De hecho, al principio la hicimos en un ritmo 4×4, y a sugerencia de Luis (del sello Sonido Muchacho) por cómo era la canción, decidimos pasarla a un compás de 6×8. Y al hacerlo ya fue como… “esto es superPlanetas”. Sobre todo recuerda a los últimos, cuando empezaron a adaptar palos flamencos.

¿Y cómo surge la opción de contar con Jota? ¿Le conocíais ya?

Sí, sí. Le conocí hace un par de años, creo que fue en un Primavera Sound y me lo presentó Luis. Nosotros habíamos empezado hacía nada, creo que fue nuestra primera temporada tocando, y que me dijera “me gusta tu música” fue como… ¡Dios! ¡Increíble! Que alguien a quien has escuchado tanto, porque yo empecé a hacerlo con 16 años y marcó una etapa en mi vida muy fuerte, te diga algo así… No vimos claro que quisiera, porque salvo con La Bien Querida, no hace muchas cosas así. Aparte no sé si se entiende que recurramos a Jota. Gente a la que se lo habíamos comentado nos dijo “¿¿Con Jota?? ¿¿Y por qué con Jota??” Se les hace raro ver una colaboración de un grupo joven con peña mayor. (Ríe)

El puntillo de Los Planetas también está en la letra, ¿no? Es como la típica canción vengativa que tanto ha trabajado Jota…

No sé si lo veo tanto en la letra. Desde luego es recurrente en Los Planetas, pero también en nosotros. Evidentemente, ellos llevan tropecientosmil años más. Pero bueno, la colaboración la queríamos hacer (con él) sí o sí. Si lo primero que se nos vino a la cabeza fue que era muy Planetas, que además son una referencia para nosotros, a él le gustábamos y queríamos incluir una colaboración en estas canciones… Nos dijimos “tenemos que tocarle”. Lo que no teníamos nada claro era que iba a decir que sí.

¿Y dijo que sí muy rápido?

Sí, sí, sí. Le llamé, me dijo enseguida que le pasara la canción, le flipó… Y nada. Lo único, hay amigos que me dicen que en la canción podría destacar más Jota. ¿Tú qué piensas?

Bueno, claro, porque hace coros en lugar de tomar un papel protagonista, ¿no?

Sí, total.

Pero creo que tiene gracia como contrapunto, porque vuestras voces son muy diferentes y mola cómo empastan. Diría que en la mezcla él suena un poco bajo, pero tampoco quiero decirlo muy alto porque la he escuchado con un mp3, en unos auriculares normalillos…

(Ríe) Sí, es algo que hemos pensado mucho cómo hacer. Porque nosotros grabamos la canción y luego surgió lo de Jota. Fue justo cuando llegó el estado de alarma y tal. Y claro, él me preguntó qué quería y le dije que hiciera lo que quisiera y ya veríamos. La verdad es que yo había pensado que él cantaría un verso y yo otro. Y claro, él nos pasó esto y me dio como rabia. No rabia… Bueno sí, rabia. (Risas) De repente tienes a Jota en una canción y me hace armonías. Que me parecen muy guay, porque son increíbles, pero pienso “¿por qué no te has hecho una parte?” (Risas) ¡Me Jode! Él me decía que la veía demasiado personal, y que perdería gracia. Y la verdad es que yo tampoco tenía claro si eso sería raro.

Yo lo veo guay, tú cantas alto y él grave. Lo único, que él suena bajo.

Sí, él suena bajo. Y encima mi voz es más chillona.

Me llaman la atención los teclados, que no sé si lo pedía el rollo Planetas también. ¿Fueron cosa de Paco (Loco)?

¡No son teclados!

¿Ah, no?

No, no. Son las guitarras de Mario, solo que le quitaron todo el ataque, y cuando toca no suenan las cuerdas, sino como una onda. Es algo que también probamos en ‘Nuevos vicios’, la cara B de ‘No tan jóvenes‘. Es ese mismo rollo de guitarras.



Supongo que eso facilitará entonces las cosas en los directos, no os tenéis que meter con sintes y demás.

Sí, total, total.

Al principio de la canción cantas “Tratando de escribir algo que no sea una mierda, cada vez cuesta más distinguir…” ¿Después del exitazo de ‘Carolina Durante’ habéis llegado a sentir el típico bloqueo del escritor?

A mí personalmente… No es tanto la presión como que soy más exigente. Cuando me puse a escribir canciones para el grupo hace dos años y pico, cualquier cosa que escribía, me gustaba. O no cualquier cosa, pero había más facilidad de que me gustaran. Claro, iba sobre un folio en blanco, no había escrito nunca, era todo nuevo para mí. Y ahora… (Ríe) Que manda cojones, sólo hemos hecho 20 canciones, pero ahora hay cosas que ya he dicho. Y para colmo yo soy una persona que me aburro fácilmente de mí mismo. Creo que también es algo que tiene que ver con la época que vivimos, que nos cansamos antes de todo. Igual hace 20 o 30 años no me pasaría. Pienso en ‘Psychocandy’ de los Jesus (and Mary Chain). Joder, es un disco increíble, pero muchas canciones se parecen entre sí y vienen a decir lo mismo. Y es una maravilla. Pero yo no me veo capaz de hacer eso. Es algo que juega totalmente en mi contra, claro. (Risas)

Bueno, al final tu persona influye en tu arte, digo yo.

Absolutamente. Luego digo esto, pensaré que hago cosas diferentes entre sí… y todo será lo mismo, también te lo digo. (Risas)

¿Estas canciones que habéis grabado con Paco Loco son entonces parte de un segundo disco o es otra cosa?

No… Bueno, a ver cómo lo hacemos, porque con esto (del coronavirus)… No tenemos mucha idea de cómo se va a poder hacer. Grabamos tres canciones, esta es la primera y no tengo idea de cuándo se podrán sacar, pero la idea es que sea un EP.

¿Antes del disco?

Sí. Como hicimos antes de sacar el disco (se refiere a su debut), que sacamos dos EPs. Sería la misma pauta: hemos sacado ‘No tan jóvenes’, que sería algo así como ‘Necromántico‘ en su día, y sacaremos este segundo que sería lo correspondiente a… ¡No me acuerdo ni cómo se llamaba el EP! ¡El de ‘Cayetano‘!

¿Pero esto es casual o lo habéis planificado así?

Sí, lo teníamos pensado. La cosa es que ocurre si vamos teniendo canciones. Somos más o menos constantes a la hora de ir componiendo, pero tampoco nos metemos la prisa. De momento nos podemos permitir ser fieles a esos pasos de lanzamiento que tenemos en nuestra cabeza. Si por ejemplo vemos que para el segundo disco nos atascamos y tardamos un poco más… pues tardamos un poco más. Vamos pensando en lo que viene siguiente, a corto-medio plazo.

Entiendo que todo este tema del estado de alarma y el confinamiento, habrá trastocado un poco esos planes.

Bueno, sí. El otro día hice un directo en Instagram y la gente me decía que, con esto del confinamiento, estaríamos componiendo a cascoporro y, joder, tampoco estamos escribiendo mucho. Al no ocurrirte cosas… Y si me pongo a escribir, me sale escribir, no sobre esto directamente, pero sí sobre la atmósfera que genera. Y paso de escribir canciones así. ¡Aparte que está escribiendo sobre esto todo el mundo! Que si lo pienso, sobre amor y desamor todo está escrito, y es lo que sigo haciendo, o sea que… (Risas)

Igual se crea un subgénero, “canciones sobre confinamiento”.

Claro, “canciones sobre coronavirus”. (Risas)

Con esto se os ha fastidiado el final de la gira invernal, además.

Ha hecho bastante daño. Y bueno, festivales… Da mucha rabia, porque era el año que teníamos una posición de puta madre en carteles. En algunos medianos-pequeños éramos incluso cabezas de cartel. Teníamos el buen escenario, los buenos horarios, evidentemente el tema de la pasta, que para nosotros es una sablada de cojones… Da mucha rabia. Y no soy optimista, evidentemente va a haber un montón de festis que chapen. Para empezar, porque no se van a poder aplazar todos los festivales. Septiembre y octubre no dan para tanto. Y dentro de eso, te puede caer una lluvia del copón.

Después de todo, igual sí que os va a dar tiempo a trabajar más en el disco.

Eso sí.

Igual llegáis al 28 de diciembre al WiZink Center y nos dais una sorpresa.

Tocamos todo el segundo disco entero aunque no haya salido. (Risas)