Teletrabajando o despedidos. Viendo series, devorando libros pendientes o permitiéndose estar mal y sin hacer nada. ¿Cómo están viviendo los artistas sus primeros días de confinamiento debido a la crisis del coronavirus? Sin poder actuar en directo por razones evidentes, pero también sin poder acudir al local de ensayo, los artistas se debaten entre el ostracismo y la lucha por resultar productivos. Nuestro nuevo número de “Meister of the Week” solo podía servir para que algunos de los artistas que han pasado por la sección comisariada por Jägermusic nos dieran su visión o unos consejos sobre cómo pasar la cuarentena.

Los Punsetes: costura, teletrabajo y a punto de parto

Ariadna Paniagua: “Estoy pasando la cuarentena sola en casa, intentando estar ocupada todo el día: me levanto a las ocho, desayuno y me pongo a dibujar, a hacer patrones o a coser hasta las dos, que paro para hacer una hora de ejercicio. Después me ducho, me preparo la comida y sigo cosiendo. Hago FaceTime con amigos, salgo a aplaudir a las ocho y hacia las nueve veo una película y ceno. Tengo la tele puesta todo el día pero a ratos la silencio. No he salido de casa desde el viernes 13 pero mañana (NdE: viernes 20) iré a hacer la compra para mí, y para mi vecina y mi madre, que son del grupo de riesgo”.

Anntona: “Yo estoy con teletrabajo a tope y atendiendo a mi hija de tres años junto con mi esposa. Me da tiempo a poco más de momento”.

Chema Punsetes: “Hago teletrabajo en casa y sacamos a la perra mi mujer y yo por separado, porque no se debe ir en pareja. Voy a la compra alguna que otra vez y nos miramos de reojo en el Mercadona con cara de sospecha. Hago algo de ejercicio de vez en cuando y tengo la suerte de que me queden aún tres temporadas de ‘The Shield’, con la gracia que tiene que sea en 4/3. Estamos también a la espera de que Julia se ponga de parto con la esperanza de que todo vaya fetén ya que estamos en las dos últimas semanas del embarazo y va a llegar en toda la Cumbre del Apocalipsis. Nos alimentamos bien”.

Cariño recomiendan libros, buscan artistas y DUERMEN

Paola Rivero: “Hacemos un poco todo lo que no nos da tiempo a hacer en tiempos de no cuarentena: jugar a videojuegos (nos hemos pillado dos de tres el Animal Crossing), parchís online, Skype con amigos incluso del pueblo con los que llevábamos meses sin hablar, DORMIR. Sí, dormir todos los días, que es importante. Hacer deporte con vídeos de internet, leer (recomendamos ‘Los condenados de la pantalla’ de Hito Steyerl, ‘Autobiografía del hambre’ de Amelie Nothomb y ‘Transirak’ de Mr. Perfumme para saciar un poco la paranoia en torno a la conspiración), mucho horóscopo, ver videoclips nuevos de youtube, buscar música nueva y también diferentes artistas que pueden ayudarnos en Cariño, por ejemplo fotógrafos, directores etc y nos rulamos los perfiles por insta para tenerlos en nuestras bases de datos mentales cariñiles. Normalmente no tenemos ese tiempo para estar investigando ni descansar, así que en casa estamos bien”.

Confeti de Odio, entre David Foster Wallace, ‘Élite’ y llorar

“Para amenizar la cuarentena estoy leyendo. He acabado ‘El monstruo de Hawkline (un Western gótico)’ de Richard Brautigan y estoy retomando ‘La Broma Infinita’ de David Foster Wallace. En cuanto a música, alucinando con los nuevos discos de Soleá Morente y Triángulo de Amor Bizarro y de videojuegos enganchado al Darkest Dungeon para la Switch. También he visto ‘Élite’ en dos días y películas como ’28 Días Después’ por si acaso la cosa se pone fea. Mi consejo es intentar relajarse, ya que parece que esto va para largo, hay mucho entretenimiento que consumir y también se puede aprovechar el tiempo para hacer algo de ejercicio, cocinar rico y retomar alguna afición abandonada. Si no os sirve nada de esto también se puede llorar hasta que esto termine”.



Carolina Durante: entre videojuegos y Fulgencio Pimentel

Martin Vallhonrat: “Pues en cuarentena estamos jugando mucho a videojuegos, recuperando los viejos como el Borderlands 2 o todos los Pokemon y preparándonos para empezar el Borderlands nuevo. También nos pasamos notas de voz con ideas para canciones y vamos componiendo (no todo va a ser viciar). Es un buen momento para quemarle todo el stock a Fulgencio Pimentel, ver series de adolescentes y películas de zombies (no al revés). Escucha algún disco intimista, haz un par de flexiones e intenta bajar a tirar la basura todos los días”.

Ginebras, entre Élite, Los Sims y un patio con sol

“Teníamos muchos planes para este comienzo de año, donde básicamente íbamos a estar 24/7 juntas. Pero llegó un virus de mierda y nos tuvimos que dar un tiempo. Igual nos viene hasta bien, para luego volver con más garra y a tope.

Juls está confinada en su casa con su compi de piso, donde se ha zampado ya ‘Élite’ y ‘Toy Boy’, series que recomienda. Por otra parte está con su pad de batería haciéndose el “stick control” libro para hacer manos (menos mal que no le ha dado por coger sartenes y tocar), también está componiendo, haciendo deporte y mindfullness, que hay que relajar la mente. Esperamos que no la relaje demasiado, aunque ya se ha visto por stories, momentos de ella en su máximo esplendor. ¡¡Juls, no te vuelvas crazy!!

Raquel pasa su cuarentena en una casita con un patio y un perrete, así que puede tomar el sol, va a ponerse morena la jodía… Se ha montado un miniestudio ¡ojo! de electrónica y no sabemos qué pasará, pero creemos que el espíritu vananero de ELYELLA, Innmir y Wisemen, le está poseyendo en este encierro.

Magüi y Sandra viven juntas y además de hacer directos en IG o componer cositas nuevas (hablando del confinamiento y la ansiedad), sin duda, lo que más hacen es jugar a Los Sims. Y recomendamos la expansión de Urbanitas y Universitarios. De vez en cuando hacemos una videollamada y nos animamos las unas a las otras pensando en julio y agosto de este año. FUCK CORONAVIRUS”.

Camellos, entre libros, series y cubatas (y un despido)

Camellos, en general: “Hacemos ejercicio en casa (como podemos, sin romper muebles), tocamos la guitarra, jugamos a la playstation, escuchamos mucha música y bebemos cerveza. Nada que no hiciéramos antes, pero con el traje de buen ciudadano puesto”.

Frankie: “Recientemente he estado viendo varias series (‘Fleabag‘ y ‘Years & Years‘) y estoy trillando sin parar los últimos discos de Somos la Herencia y Biznaga y la discografía de Björk y Gang Starr, que son como dos estados de ánimo distintos para estos días de “subebaja emocional”. Yo creo que las películas de José Luis Cuerda pueden ser muy útiles estos días, entremezclando humor con imaginación y una cierta crítica”.

Jorge: “Voy entrenando como puedo, haciendo muchos ejercicios de suelo y algunos otros con algo de peso (a veces incluso con sillas o garrafas de agua). También estoy matando el tiempo jugando al Battle Royale nuevo que ha sacado el Call Of Duty”.

Fer: “Mato el tiempo leyendo libros que tenía atrasados y ‘El Día De La Independencia’ de Ford para empezar el tercero, sorprendiéndome de lo cañeras que son las putas apps de deporte en nivel intermedio y viendo pelis de una lista de Filmin de algunas que no había visto; la última: ‘You Were Never Really Here’. Eso y beber whisky, a veces más y a veces menos. Hoy me dolía la cabeza al levantarme de echarme mil cubatas en videollamadas. Quizá me instale una de esas con videollamada y mini juegos, suena bien”.

Tommy: “Estoy intentando pasar el tiempo entrenando con sacos de boxeo improvisado, durmiendo las recomendadas 10 horas al día y volviendo a cosas que me interesaban de niño. Me he vuelto a viciar a Civilization I, que no había jugado en (sin mentir) 20 años. Estoy escuchando mucho country (del bueno) y tocando mi dobro. Entre Camellos y otros proyectos ya no me da mucho tiempo a tocar la guitarra, así que ni tan mal. Lo que NO estoy haciendo es currar porque nos han despedido a mí y a mis compañeros. One love!”.



Monterrosa: “No hay que estar siempre positives”

Esnorquel: “Yo siempre he sido muy culo inquieto y muy rumboso los fines de semana, así que este confinamiento me está sentando regular. Como, afortunadamente, no tengo casos graves de coronavirus cerca, para mí está siendo más una batalla psicológica conmigo mismo. Las limitaciones propias de un encierro así nos enfrenta a esas partes de nosotres mismes que distraemos con estímulos externos. Por eso, creo que es importante no ser duros estos días con nosotres: no empeñarse en estar constantemente positives, distraides, productives y compartiendo lo bien que estamos en las redes. Podemos permitirnos estar tristes e irascibles porque una situación así es muy dura.

Dicho eso, estoy aprovechando estos días para escuchar muchos podcasts, como Las chicas del volcán, ¡Ay, la Caneli! o El programa de Sita Abellán. Los podcasts hacen mucha compañía y se pueden disfrutar mientras cocinas o limpias, lo cual es muy agradecido. También estoy aprovechando para leer grandes clásicos con la prisa de los días tenía aparcados; estoy con ‘Muerte en Venecia’ y me voy a animar con “La regenta'”.



La Plata, entre películas, ‘Los asquerosos’ y domingadas

Miguel J. Carmona: “Hay muchas casas diferentes, igual que hay casuística, igual que colores e igual que personas. Muchas opciones para matar, o simplemente, vivir el tiempo. En una situación tan peculiar como excepcional que recordaremos con gracia, odio, felicidad, asco o incluso engaño. Pero el caso es que nos dejará mella y la experiencia la vivimos todos.

Actividad física, vestirte como si fueses a un restaurante, tocar y escuchar música, leer… blablabla. Yo os voy a dejar las películas que me han parecido interesantes (de todo un poco) y el libro que me estoy releyendo para la ocasión. Las domingadas habituales ya nos las proporcionamos cada uno a nuestra manera.

– Niebla (Shim Sung-bo 2014)

– Que dios nos perdone (Sorogoyen 2016)

– La Favorita (Yorgos Lanthimos 2018)

– Un hombre llamado Ove (Hannes Holm 2015)

– Desierto (Jonás Charón 2015)

– Hereditary (Ari Aster 2018)

…mismamente.

Y del grandísimo Santiago Lorenzo recomiendo todos sus libros (solo son cuatro) pero recomiendo fervientemente ‘Los asquerosos‘”.

Migui Brightside: ‘The Office’ ayuda a sentirse mejor

“Son tiempos difíciles y creo que los estoy afrontando de la mejor manera posible. Antes de empezar a hablar de contenido en sí, hablemos de RUTINA. Personalmente me he dado cuenta de que hacer deporte por Youtube todos los días es esencial (gracias Patry Jordan). También ducharse al empezar el día y vestirse con calzado incluido es imprescindible, creedme.

“He hecho una lista de pelis y series para evitar estar todos los días 30 minutos decidiendo qué ver”

En los días que llevo recluido en casa he decidido también mantener lo más limpia posible la casa, que estas semanas va a ser mi mejor amiga. También he hecho una lista de pelis y series para evitar estar todos los días 30 minutos decidiendo qué ver, ¡muy recomendado esto!

Pero más allá de eso, creo que los días de COVID y cuarentena necesitan sin duda una buena dosis de ‘The Office’; vista o no, siempre ayuda a sentirse mejor. Más allá de eso estoy viendo algunas pelis pendientes de David Fincher, a punto de empezarme ‘One Punch Man’ y escuchando los discos de Four Tet, Lil Uzi Vert y Caribou pero oye, viernes por la noche siempre va a caer una Boiler Room con copa en mano. Nos veremos en las calles”.



Megansito El Guapo busca Dragon Ball con subtítulos en japonés

“Haceos artistas: si yo lo he conseguido cualquiera puede”

“Me paso los días entre steam, ableton y el OBS, preparando el live para @cuarentenafest. También he aprovechado para reabrirme la cuenta de instagram, aprovechando lo del concierto en streaming y que ahora tengo tiempo para pensar y hacer contenido que se salga un poco de lo que solía hacer (estaba harto de solo subir fotos de mi careto jjj). Me he propuesto ver ‘Dragon Ball’ desde el principio, todas las temporadas, todos los episodios (por cierto, si alguien tiene enlace para verla en japonés subtitulado, por favor contactadme). Estoy tratando de aprender a jugar al Civilizations y a Do Not Feed The Monkeys y twiteando más tonterías que nunca. Recomiendo aprovechar el tiempo para limpiar la casa, ver películas, reconciliarse con uno mismo si es que lo necesitáis… y no sé, bajaos el FL Studio y haceos artistas: si yo lo he conseguido cualquiera puede”.

Melenas recomiendan libros, pelis, discos y actividades

“Cuando titulamos el que va a ser nuestro nuevo disco ‘Días raros’ no podíamos imaginar que a la vuelta de la esquina nos esperaban los días más extraños de nuestras vidas. Días de aislamiento, incertidumbre y reflexión de los que seguro sacaremos cosas buenas (¡o más nos vale!) Por aquí nos apoyamos en la música, la lectura, las videollamadas y los buenos alimentos. Intentamos pasar el tiempo lo mejor posible sin pensar demasiado en las horas que quedan por delante, pero sí en lo que vamos a apreciar los momentos en los que podamos volver a juntarnos. ¡Ánimo amigxs!

LECTURAS:

‘Dalva’, de Jim Harrison: prota femenina increíble (Dalva), procedente de una familia del medio oeste americano con un pasado que se remonta hasta la Guerra Civil… Diarios antiguos, aventuras secretas con nativos y un investigador académico baboso metiendo las narices en todo ello. La novela es de los ochenta pero aquí la ha editado recientemente Errata Naturae. También un libro que espera en la estantería hace muchos años: ‘Hip Hop Family Tree’ de Ed Piksor: la historia del hip hop en cómic, desde Grandmaster Flash hasta los Beastie Boys (de momento). Maravilla.

‘Ropa Música Chicos’, de Viv Albertine: Autobiografía de Viv Albertine, guitarrista de las Slits. Es delicioso vivir la historia del punk en Inglaterra de primera mano y desde el punto de vista de una mujer, de una mujer punk, de una mujer música. Envuelta por su lenguaje y sus vivencias desde la página 1, va a ser uno de esos libros que no quieres terminar nunca.

‘Las chicas’, de Emma Cline: lo leímos hace tiempo pero siempre está bien recomendarlo. Si tuviste una adolescencia complicada, te sentías incomprendida y sola y acabaste buscando apoyo en gente extraña, empatizarás con su protagonista.

‘La casa de la fuerza’, de Angélica Liddell: Angélica es la diosa del teatro contemporáneo español. Ha revolucionado la escena nacional, sabe echar sal en las heridas de su público, especialmente el masculino. Desde su propia catarsis crea maravillas que, si no te hacen reflexionar, es que el coronavirus ya te ha dejado el cerebro roto. Merece la pena no solo verla, sino también leerla.

PELÍCULAS:

PICKPOCKET (1959), de Bresson. La belleza de robar carteras

THE MONSTER (1994), de Benigni. Absurdez básica para reír a carcajadas.

LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS (2014), de Taika Waititi y Jemaine Clement. Ser vampiro y compartir piso.

LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS (1956), de Don Siegel. El terror antiguo el mejor.

DISCOS:

ESG (Come Away with ESG): Para momentos en los que la bajona asoma, tratemos de poner ritmo y movimiento para que nos nos atrape, ellas lo consiguen.

KATHY HEIDEMAN (Move it With Love): Nadie sabe muy bien quién fue ni de dónde salió Kathy Heideman, pero este disco es una pasada, su portada, sus canciones. Perfecto si te sientes solo, pues da la impresión de tener a Kathy cantando para nosotrxs en el salón de nuestra casa :)

HABIBI (Anywhere but Here): Las neoyorkinas acaban de sacar álbum y estos días lo hemos estado descubriendo con la sensación de que aportaban rayos de luz a los días más grises que llevamos de cuarentena.

J’AIME (Love and Squalor): Recién estrenado disco de nuestro amigo Jaime Cristóbal; ¡delicado, detallista, clásico y precioso!

ACTIVIDADES:

Borrar las millones de fotos inútiles que hay en el teléfono.

Poner en orden la ropa que nos invade. Organizar, seleccionar y donar la que no te pones a una tienda solidaria (cuando se pueda volver a salir) o hacerte un wallapop si necesitas euros.

Videollamada con copa de vino, gintonic… a la gente que echas de menos. Prohibido hablar del coronavirus.

Recuperar viejos libros/pelis olvidadxs que en algún momento de nuestra vida nos hicieron felices.

Preparar listas de spoty con el mood de estos días que seguramente, y ojalá, no se volverán a repetir nunca más.

Esterilla al suelo y a hacer yoga, estiramientos, reordenación postural…

Despejar un espacio y bailar.

Hacer ricos bizcochos, tartas, galletas, flanes…

Sacar una silla al balcón y leer mientras haces la fotosíntesis.

Live the balcón experience.