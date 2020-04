La Canción del Día: ‘Brooklyn Bridge to Chorus’ de los Strokes hace honor a su nombre

El nuevo disco de los Strokes, ‘The New Abnormal‘, está obteniendo las mejores críticas para la banda desde su debut. En concreto en Metacritic lo encontramos exactamente empatado con su segundo álbum con 77 puntos sobre 100. Como nosotros mismos, Consequence of Sound y Allmusic destacan el nuevo single ‘Brooklyn Bridge to Chorus’ como una de las mejores canciones, mientras Rolling Stone la ha considerado “un homenaje a la Human League”.

La verdad es que la mismísima letra de la canción referencia primero en un post-estribillo “cierta canción de los años 80” y luego se pregunta en otro pre-estribillo “dónde fueron aquellas bandas de los años 80”, por lo que los medios están especulando que la canción se refiera bien a los autores de ‘Dare’ o a The Cars, pues precisamente vemos unos “coches” en la portada del single y recientemente fallecía Ric Ocasek.

Lo seguro es que Julian Casablancas busca un estribillo (“Can we switch into the chorus right now?”) y lo ofrece a continuación cuando se pregunta amargamente dónde están sus amigos (“I want new friends, but they don’t want me / They have some fun, but then they just leave”). The Strokes culminan así una canción inmediata que por melodía podría haber pertenecido a su debut entre lo tarareable (“on and on and on and on and on”), la referencia a la adicción al alcohol (“one shot is never enough”) y las ganas de más que deja la ausencia de un último estribillo. Es también una de las canciones más cortas de ‘The New Abnormal’, recordándonos que ni una sola pista de ‘Is This It?‘ necesitó exceder de los 4 minutos.



Lo mejor del mes: