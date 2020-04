Vaya sorpresa: ‘Toosie Slide’ de Drake arrasa gracias a TikTok pero… ¿lo merecía?

Parte de la redacción evalúa el single de Drake, que ha logrado colocarse en el número 1 del Billboard Hot 100 y en el número 2 en Reino Unido.

“Oh, vaya sorpresa: Drake sacando provecho de la mina de oro en que se ha convertido TikTok para los artistas que consiguen que viralizarse en la red social china, e idea un tema con bailecito adosado –ligado a uno de los tiktokers más seguidos e imitados, el dicho Toosie–. ¿En serio alguien esperaba que esto no pitara cuando lo ha hecho el enésimo autohomenaje con Future? Porque, por más rabia que dé y/o tirria que le tengamos –lo de enseñarnos su ostentosa mansión era del todo innecesario, además de una temeridad–, ‘Toosie Slide’ es un gancho tan evidente como bien construido en su canon de rap lento y elegante –mucho ojo a los arreglos de órgano que OZ va desarrollando por detrás–, una nueva muestra de la maestría de Aubrey para con el pop contemporáneo y su mercadotecnia anexa. Y, esta vez, sin featuring que valga”. Raúl Guillén.

“Lo peor de ‘Toosie Slide’ no es que Drake haya hecho una canción específicamente para TikTok. En su derecho está a hacerlo. Lo peor de esta canción es que suena a Drake en piloto automático: ha tenido suerte de viralizarse gracias a la aplicación de moda incluso antes de ser publicada oficialmente (¿sería la filtración previa un “inside job”?), pero no suena mucho mejor que cualquier canción de relleno de ‘Scorpion’ o de cualquiera de sus discos o mixtapes o como los llame. Hay que recordar que Drake ha sacado una cantidad ingente de singles y que no lo ha petado con todos ellos. El autor de una obra maestra como ‘In My Feelings’ o de canciones tan finas como ‘Passionfruit’ lo sabe hacer muchísimo mejor. Con enfocarse más en la música y en evolucionar un poquito, porque esta canción es más de lo mismo pero peor; y menos en los dólares, le basta”. Jordi Bardají.

“Hace un año algunas emisoras de radio de diferentes países de todo el mundo boicotearon la música de Michael Jackson ante la duda de que las proclamas del documental ‘Leaving Neverland’ fueran ciertas, algo bastante discutido. Lejos de “cancelar a Michael Jackson” y tras unos meses en que mucha gente no sabía qué hacer al respecto, en ‘Toosie Slide’ Drake vuelve a asumir al cantante como algo “cool” frente a millones de adolescentes enganchados a TikTok. Drake había forzado un dúo entre ambos en 2018, ‘Don’t Matter to Me‘, pero este mismo año había hecho una mención confusa a MJ en la reciente ‘When To Say When’. Decir que quieres ser como Michael Jackson en homenaje al “moonwalk” es el único riesgo de esta composición simpática, pero no a la altura de una superestrella que, en la plenitud de su carrera, debería exigirse un poquito más a nivel artístico. Ya no recuerdo qué año corría la última vez que se apuntó un tanto en ese sentido. ¿’Nice for What‘ en 2018? ¿‘Passionfruit’ en 2017? ¿Realmente el dembow de ‘One Dance’ en 2016? Gracias, Rihanna, por no meterte en estas: por no intentarlo demasiado cuando no hay nada que decir”. Sebas E. Alonso.