Andrea Compton ama ‘My World’ de Justin Bieber… pero no tanto como a Coldplay

Andrea Compton es una conocida youtuber que a día de hoy suma 585.000 suscriptores en su canal gracias a sus simpáticos vídeos sobre series, películas, cómics, música y cultura pop en general. Por supuesto la música tiene un peso muy importante en el contenido de sus vídeos, y hemos querido pasarle nuestro “tipo test” a Andrea para que nos descubra la música favorita y la que más le ha marcado.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

Siempre he dicho ‘With or Without You’ de U2, pero creo que a día de hoy es ‘Life in Technicolor II’ de Coldplay.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Blinding Lights’ de The Weeknd. No salgo de esa canción, ¡la escucho mil veces al día!



¿Canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Say You’ll be There’ de las Spice Girls. ¡Estaba obsesionada con la canción y el videoclip!



¿Qué canción odias con toda tu alma?

‘No One’ de Alicia Keys, porque la escuché tantísimo el año que salió que ahora no puedo escuchar ni 10 segundos de esa canción.



¿Qué canción te encanta pinchar? ¿Y cuál odias que te pidan?

Amo pinchar ‘High School Musical’, Lady Gaga y David Bisbal, todas seguidas, es un súper buen combo. Odio que me pidan ‘Rebelde’, soy fiel defensora de ‘Erreway’ para siempre.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

El último de Coldplay, lo tengo en todos los formatos como buena fan. También tengo el último de Lizzo, Harry Styles y alguno más. Depende de la edición me compro más formatos o solo el CD normal.



Hablas mucho de series en tu canal. ¿Con qué serie has descubierto recientemente algún grupo?

A Odesza por la promo de ‘Outlander’ de la última temporada. Me encanta ‘Corners of the Earth’.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Me encantan los remix o megamix que hay en YouTube, los que mezclan un artista con otro, hacen versiones 80s de canciones de ahora, etc.



¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Creo que hay parte de postureo y parte de querer escuchar música de otra forma. Además, las ediciones de vinilo son mucho mejores que las clásicas de CD y eso a los fans nos gusta más.

¿Cuál es la última canción que has escuchado en Spotify?

‘Love Again’ de Dua Lipa, me flipa.



Nos encantó tu vídeo sobre las revistas de los 2000. ¿De qué artista eras fan en la época? ¿Qué canción recuerdas escuchar a saco?

El primer disco de Avril Lavigne fue mi religión durante mi adolescencia y me lo sé de memoria. Me pasó igual con Simple Plan, Green Day y el primer disco de Estopa. Creo que me los sé todos de memoria.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Me daba mucha vergüenza admitir que me encantaba el disco ‘My World’ de Justin Bieber. Ahora admito sin problema que lo amo, ¡jajaja!



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Canciones que se acercan a la perfección, para mí, serían ‘Blu’ de Jon Bellion, ‘Dog Days Are Over’ de Florence + the Machine y ‘Byegone’ de Volcano Choir. Ah, y toda la discografía de Coldplay, ¡jajaja!



Un remix que te haya vuelto loca.

Soy una pesada, pero…