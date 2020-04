María Escarmiento sigue forjando su sonido en el reggaetón oscuro de ‘Otra noche’

María Escarmiento está que lo tira y, después de empezar el mes con el estreno de una canción nueva, ‘Castigo‘, la primera en muchos meses, la ex concursante de Operación Triunfo 2018 lo termina con otro, que estilísticamente sigue la línea de todos sus temas publicados hasta la fecha.

Más parecida a ‘Castigo’ que a ‘Amargo amor‘, y sin le pegada comercial buscada en ‘Muérdeme’, aquella canción que estuvo a punto de representar a España en Eurovisión el año pasado, ‘Otra noche’ sigue forjando el sonido de María Escarmiento en base a dos pilares: el reggaetón clásico y el uso de una electrónica oscura de tintes “future bass” e industriales. La base es de Astroboy y la canción cuenta con la participación de El Mini, conocido por temas como ‘Un porno’, ‘Mi awela’ o por su EP conjunto con Kaydy Cain, ‘Bad Boyz 2’.

La canción tiene un punto magnético dentro de su sonido sereno y relajado pero siniestro, mientras la letra narra un episodio clásico de adulterio: “dame una noche más, una noche no fue suficiente, no puedo sacarte de mi mente”, canta María Escarmiento inmediatamente antes de desvelar: “tengo marido pero no ejerce”. Sin duda la frase estrella de una composición que incluye una referencia muy pertinente a Satanás y que también habla de “partir la cama” o d “perder la cordura”.