A Girl Called Eddy: “Siempre tuve la determinación de grabar un segundo disco, pero la vida se interpuso”

El regreso de Erin Moran a la música y la publicación de su segundo disco como A Girl Called Eddy tras tres lustros de espera es una especie de pequeño milagro en el pop. Considerando las expectativas generadas a aquellos que aún confiaban en su vuelta, ‘Been Around‘ está lejos de decepcionar, más bien al contrario: es un disco de pop eterno, exquisitamente escrito, arreglado, producido e interpretado en el que Moran revela que, pese a las numerosas zancadillas que le ha puesto la vida a ella y su carrera, siempre ha estado ahí, luchando por publicar su música y tocarnos con ella. [Foto: Julian Simmons.]

No podíamos hacer menos que intentar hablar con ella, a pesar de la pandemia que asola el mundo, incluido el Nueva York en el que vive en estos momentos, una de las zonas más azotadas por el coronavirus en todo el mundo. Erin no solo está dispuestísima a hacerlo, vía mail, sino que además contesta a nuestro extenso cuestionario con prontitud, derrochando sentido del humor y sin esquivar ningún detalle, por truculento o doloroso para ella que pueda resultar. Su actitud ante lo sufrido es tan encomiable como sus canciones.

Hola Erin. En primer lugar, deseo que tú y tus personas queridas estéis bien en estos momentos. ¿Estás bien?

¡Estoy bien, gracias! Estoy en el West Village de Nueva York, en el pequeño apartamento-estudio que tengo desde hace más de 20 años. Pasé la versión leve del virus durante una semana o así, pero ya estoy mucho mucho mejor.

¿Cómo pasas el tiempo estos días?

Con el confinamiento, lo más difícil ha sido no poder pasar un rato por mi tienda de segunda mano o cafetería favoritos, no ser libre para merodear como siempre. Porque es muy necesario, ¿verdad? Mientras, me he propuesto ver una nueva película y escuchar un nuevo disco cada día.

En todo caso, estamos aquí para hablar sobre la publicación de ‘Been Around’, que es un disco maravilloso, felicidades. ¿Cómo te sientes ahora que ha visto la luz?

¡¡Liberada!!

La gran pregunta es ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado que te ha llevado a grabar y publicar tu segundo disco después de tantos años, cuando pocos lo esperaban ya?

Siempre tuve la determinación de grabar un segundo disco, pero la vida se interpuso. Muerte, enfermedad, divorcio, mudanza, tratar de encontrar la persona adecuada con la que trabajar, etcétera. Cuando te das cuenta, han pasado 10 años. Pero siempre supe que volvería.

Si el sonido de tu disco de 2004 ya se entendía como clásico, ‘Been Around’ va incluso más allá, persiguiendo las grandes composiciones pop de los 60, 70 u 80s. ¿Representa este disco lo que siempre quisiste que fuera A Girl Called Eddy?

Sí. Para ser honesta, quería “ir a por ello” a lo grande esta vez. Quería que la gente se quedara con la boca abierta cuando escucharan la obertura con ‘Been Around’. Que les explotara el corazón y se les pusiera un nudo o dos en la garganta. Nunca he intentado sonar conscientemente a los 60/70/80, aunque es difícil evitar la influencia de aquello con lo que has crecido y amas. Como sea, o por lo que sea, la idea era “¡pon todo lo que haga falta!” Así que si la próxima canción o álbum requiere tubas y cantantes de garganta tibetanos, lo haré. ¡Lo que sea que necesite!

¿Cuánto tiempo has trabajado en este disco? Por ejemplo, ¿cuáles son las canciones más antiguas y nuevas del disco?

El álbum ha tomado forma en el transcurso de siete años. La canción más antigua es ‘Lucky Jack (20-1)’, que está dedicada a mi padre. La más nueva es ‘Big Mouth’.

Sorprende ver que has trabajado con Daniel Tashian, que de repente se ha hecho mucho más conocido por el Grammy que ha ganado trabajando con Kacey Musgraves. ¿Cómo le conociste y cuándo surgió la idea de que produjera ‘Been Around’?

Descubría a Daniel a través de su grupo The Silver Seas. Me volaron la cabeza y sentí que, fuera quien fuera el compositor o productor de ese material, podríamos conectar. Hablé con Daniel por teléfono un par de veces y empecé a ir y volver de Nashville para escribir y grabar algunas pistas. Produjimos el disco como un equipo, y creo que realmente nos complementamos bien el uno al otro.

Él también hace un bonito contigo, ‘Pale Blue Moon’, que cierra el disco como bonus-track. ¿Por qué se os ocurrió que él la cantara contigo?

Me enamoré de su voz cuando escuché a The Silver Seas. Es una de esas voces al estilo de las de Paul McCartney o Paddy McAloon que son muy suaves, dulces y encantadoras para tus oídos. Así que cuando me envió la idea de ‘Pale Blue Moon’, era inicialmente para mí, pero pensé “¡No! Esto podía ser un dueto encantador”.

Aparte de él, hay más artistas de prestigio involucrados en la grabación, como The Watson Twins, Viktor Krauss (hermano de Alison)… Pero Paul Williams es un nombre quizá más inesperado. ¿Cómo nació la preciosa ‘Charity Shop Window’?

Mi publicista me preguntó “¿quién estaría en tu lista de personas soñadas para escribir una canción?” Y por supuesto Paul estaba ahí arriba, así que él (Nde: su publicista, se entiende) logró que sucediera. Tras un intercambio de e-mails, Paul vino a mi apartamento y en una tarde estuvo escrita. Yo ya tenía toda la música y parte de la letra, pero Paul añadió algunas líneas maravillosas como “a wedding dress promise yellowed with age” (“la promesa de un vestido de novia amarilleada con el tiempo”).



Mi canción favorita del disco, quizá algo obviamente, es ‘Someone’s Gonna Break Your Heart’, y creo firmemente que debería ser un hit si el mundo fuera un sitio justo. He leído que el homenaje a Chrissie Hynde es del todo intencionado. ¿Por qué ella y así?

Daniel y yo somos enormes fans de Chrissy (sic). Un día estábamos en su estudio pasando el rato y le propuse “¿y si simplemente nos divertimos un rato? ¿Y se escribimos un homenaje a Pretenders para echarnos unas risas?” Y nos salió “Someone’s” Fue la bomba hacerlo y me hizo sentir que era una rockera, al menos durante 2 minutos y 57 segundos.

¿Sabes si ella ha podido escucharla ya? ¿Te ha llegado algún tipo de feedback?

No sé nada. Escuché de su guitarrista hace años que era muy fan de mi primer disco, así que quién sabe. Espero que le guste y sepa que somos nosotros postrándonos al estilo ‘Wayne’s World’ ante ella. “¡No somos dignos!”

No parece es el único homenaje musical del disco. ¿Hay alguno del que te gustaría hablar en particular, que no querrías que pasara inadvertido?

Bueno, otro bastante obvio es el de ‘Jody’, en la que quería plasmar mi amor por Steely Dan en una canción sobre mi amigo Jody, que murió de diabetes hace un par de años. Era importante que sonara a Nueva York. Que sonara a la época en la que él creció y que fuera una tonada celebratoria para él. Estoy muy orgullosa de ella.

Has destacado ‘NY Man’ como single, con un vídeo oficial dirigido nada menos que por Paul Kelly. ¿Por qué es esta canción tan especial para ti? ¿Es una especie de canción de amor a tu ciudad, que un día dejaste para vivir en Londres?

Planeaba que ‘NY Man’ fuera un single desde el principio. Es una canción sobre mi ex, que aún vive en Nueva York. Nueva esposa, nueva vida… ¡al otro lado de la ciudad! El recuerdo es aún potente, como lo es el amor. ¡No recomiendo penar por alguien durante 15 años! Yo aún lo hago, ¡jajaja! Sobre la segunda parte de la pregunta, en realidad Nueva York ha seguido siendo mi hogar desde 1994. He pasado algunos periodos de tiempo en Londres y París, pero siempre vuelvo al West Village.



¿De qué canciones de ‘Been Around’ estás especialmente orgullosa y por qué?

Aparte de ‘Been Around’ y ‘Jody’, diría que ‘Not That Sentimental’ y ‘Come to the Palisades!’ son mis favoritas. “Not That” representa muy bien donde está mi cabeza en esta edad, siendo una mujer madura, lidiando con la vida y el mundo… Y “Palisades” es una historia de amor adolescente. Sobre ir a la costa de Jersey, a mi barrio, la playa, los recuerdos y como lidiar con ellos. Sobre cómo encontrar un “lugar” del pasado sin que te ahogue, incluso cuando parece que quieras que ocurra.

A mí también me encanta ‘Been Around’ y, como decías, me parece una manera inmejorable de comenzar el disco. Líricamente suena como una explicación a cualquiera que se preguntara qué habías estado haciendo estos años. Me parece muy potente el verso que dice “Enjaula a un pajarillo que canta / Y nunca, nunca más lograrás que ese pájaro vuelva a cantar”. ¿Es una forma de explicar, de alguna manera, por qué tu carrera musical se paralizó?

Gracias. Bien, esa línea en realidad era una referencia a la relación en la que estaba entonces, en la que la persona con la que estaba no estaba permitiéndome ser yo misma, y me sentía enjaulada. ¡Y no quería cantar! Así que volví a Nueva York. ¡Problema resuelto! ¡Jajaja!

También cantas en esa canción “Si los perdedores nunca desisten, entonces estoy sobradamente equipada para seguir intentándolo”. Es precioso. ¿Resume un poco cómo te sientes en estos momentos hacia la composición y la música?

Creo que una artista como yo debe dejar a un lado la desconfianza. De otro modo, simplemente no avanzaría. Soy consciente de que no saldré en (el programa) de Jimmy Kimmel o en la portada de Rolling Stone (¿pero quién querría, de todos modos?) escribiendo el tipo de temas que escribo. Y la forma en la que ha cambiado la música, cómo nadie quiera pagar ya por la música ¡pero no tiene problema en apoquinar seis pavos por un Frappucino de Starbucks! Puede ser desolador y hacerte sentir como un bufón de la corte, pero es lo que hago. “Los hermosos vencidos”, como decía Cohen, ¿no? Ah, pero los perdedores aún tenemos que dar de comer al gato… ¡Jajaja! #Porfavorcomprad #NadadeSpotify



Hay algo melodramático en el hecho de que esta pandemia llegue justo cuando has decidido publicar un nuevo disco, 15 años después de tu debut. A veces el destino puede ser un cabronazo, debo decir… ¿Cómo te lo tomas?

Oh, ¡tiene todo el sentido! Cuando publiqué mi primer EP en 2001, el 11S acababa de ocurrir dos semanas antes y me diagnosticaron un trastorno de tiroides… Cuando publiqué mi primer disco en 2004, mi padre murió de cáncer de pulmón y, en mitad de la grabación, me diagnosticaron una “probable” esclerosis múltiple (ahora estoy bien)… Ahora, para el segundo disco, ¡una pandemia universal! ¿Qué me queda para el tercer disco? Tengo miedo de preguntarlo… ¡Jajaja!

Pese a todo, no se puede decir que ‘A Girl Called Eddy’ fuera un disco minusvalorado: tuvo muy buenas críticas y unas ventas bastante decentes, y además llegaste a ser telonera de The Cure, Rufus Wainwright, The Beautiful South… ¿Qué fue mal después? ¿Dirías que es una cuestión de mala suerte? ¿Una maldición?

En 2006 empecé a grabar maquetas para mi segundo disco. Pero, como te contaba antes, todo tipo de mierda empezó a suceder en mi vida, y tuve que parar para encargarme de ello. Además, necesitaba mantener un techo sobre mi cabeza, así que fui camarera, trabajé en un zoo limpiando jaulas de animales, paseando perros, cosas para tirar para adelante. Y no lo veo para nada como una maldición. Sino que también sentí que realmente quería tener algo que contar, no simplemente sacar cualquier cosa antigua. Eso requiere vivir, y eso es lo que hice.

Hace unos diez años surgió el rumor de un nuevo disco que se titularía ‘You Get The Legs You’re Given’. ¿Ese disco llegó a existir realmente?

Ese fue un título que lancé por ahí, solo para que me dejaran de preguntar “¿qué? ¿cuándo? ¿dónde?” Jugué con la idea de llamarlo así por un momento porque me hacía gracia, pero ‘Been Around’ suena mucho mejor.

De todas maneras, aunque pareciera que habías desaparecido del mundo como por arte de magia estos años, en realidad has participado en grabaciones de artistas como Ron Sexsmith, Super Furry Animals o Phillip Katerine. ¿Qué debía tener una propuesta musical para que dijeras que sí?

Lo de Ron fue a raíz de un intercambio en Facebook, que nos llevó a conocernos y grabar juntos. Lo de Katerine fue hace muchísimo, y en realidad fue la primera grabación vocal de mi vida. Me pidieron pasar y probar, porque Carla Bruni (que por entonces era solo modelo) estaba demasiado nerviosa para hacerlo. ‘Parlez Vous Anglais?’ fue un pequeño hit indie para él, creo. Fue muy divertido.



Y en realidad tu auténtico regreso tuvo lugar hace un par de años en el proyecto The Last Detail, con Mehdi Zannad. ¿Cómo sucedió y que supuso en tu carrera?

Mehdi Zannad (Nde: conocido por su proyecto Fugu) y yo éramos fans el uno del otro y queríamos hacer algo juntos, la verdad es que es tan simple como eso. Tras muchas idas y venidas durante un tiempo, finalmente conseguimos publicar un disco en Elefant Records en 2018. Es muy divertido trabajar con él y creo que logramos sacar algo especial el uno del otro. Confío en que un nuevo disco pueda salir el próximo año, si tenemos tiempo de trabajar juntos en esta locura de confinamiento.

Imagino que ese disco sería como llegaste a conocer a los chicos de Elefant Records, el sello madrileño, ¿verdad? ¿Por qué escogiste publicar con ellos ‘Been Around’?

Sí, Luis fue maravilloso en lo referente al disco de The Last Detail, así que supe que serían perfectos para sacar mi nuevo disco. Luis es un amante de la música y un hombre encantador, y Elefant un espacio fantástico para hacer música. Permiten a los artistas ser tal y como son. ¡Y él tiene la paciencie de un santo! Creo que debo haberle vuelto un poco loco, ¡jajaja! ¡Prometo ser más fácil en el próximo disco, Luis!



Una vez pase toda esta terrible crisis, ¿planeas organizar un tour o como poco algunos conciertos para presentar en vivo este disco?

Me encantaría. ¡Hola, promotores de España! Llamadme, queridos.

Llegado el caso, ¿has pensado ya cómo lo harías? Si no me equivoco, una de tus principales preocupaciones con tu primer disco era cómo podrías trasladar al directo todos esos arreglos tan complejos.

Es una cuestión de “hazlo a lo grande o vete a casa” para este disco en directo. 10 músicos. 3 vientos, 3 coristas y el resto del grupo. Nadie querría escuchar estas canciones conmigo y un ukelele.

¿Qué piensas ahora de tu primer disco? ¿Te gusta cómo quedó o hay algo que cambiarías?

No cambiaría nada, excepto quizá aceleraría el tempo de una o dos canciones.

¿Has considerado reeditarlo?

Debería reeditarlo, sí. Con una edición muy especial con otras cosas encantadoras incluidas.



Considerando el tipo de música que tiene éxito hoy en día y el rápido consumo que eso implica, ¿sientes que aún hay sitio para una música tan delicada y emocional como la tuya en estos tiempos?

Sí, creo que hay sitio. Creo que la gente anhela algo que la conmueva de manera auténtica. Por supuesto, eso es diferente para cada cual, pero creo que la mayor parte de la industria musical está subestimando enormemente el valor e importancia de los artistas (y fans) de más de cuarenta que hay por ahí. ¡Los maduros! Esos que tienen el dinero y el conocimiento para comprar y apreciar la música hecha por y para tipos como ellos. Y no me refiero exactamente a los fans de Josh Groban o Norah Jones, aunque la verdad es que creo que a sus seguidores también les iría mi música. Pero hay un problema: si no saben que estás ahí, no pueden descubrirte. Ahí es donde ser bueno en las redes sociales, invertir toneladas de pasta en relaciones públicas, llegar a estar en las playlists adecuadas… es muy diferente a cuando mi primer disco salió. Y es mucho que manejar. Al final, sólo espero que la gente corra la voz, quizá comprando los discos en lugar de escucharlos en streaming. Todo esto puede ayudar a artistas como yo a seguir haciendo lo que hacemos. ¡La cosa no está nada fácil!