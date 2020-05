Ariana Grande y Justin Bieber anuncian ‘Stuck With U’ y regalan ya su versión instrumental

La semana que viene, exactamente el viernes 8 de mayo, es el día elegido para el lanzamiento de ‘Stuck With U’. Se trata de un single conjunto que tanto Ariana Grande como Justin Bieber han anunciado en sus redes sociales. Los beneficios del single irán a parar a los niños de familias afectadas por la covid-19 en forma de becas y subvenciones a través de la organización sin ánimo de lucro First Responders Children’s Foundation.

Se ha habilitado una web para descargar de manera gratuita su versión instrumental. La idea es que la gente se haga un vídeo en cuarentena “bailando o divirtiéndose” con su ropa de promoción para formar parte del vídeo oficial colaborativo que se va a editar.

‘Stuck With U’ será el primer lanzamiento de Justin Bieber desde que lanzara este año su esperado disco de regreso, ‘Changes‘. En cuanto a Ariana, será su primer single desde el colaborativo ‘Don’t Call Me Angel’ con Lana del Rey y Miley Cyrus, que ha representado un éxito sobre todo para estas dos últimas.

please use this instrumental & send us videos of u being your beautiful selves, dancing with your loved ones, pets, whatever / whoever brings u comfort during this quarantine (even if it’s just u alone. that’s beautiful too.) to be a part of #StuckWithU 🖤💻🎙🌫 pic.twitter.com/CK1ceupI9X

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 1, 2020