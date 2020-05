The Weeknd estrena la autoparódica ‘I’m a Virgin’ como personaje de ‘American Dad’… y ya quiere aparecer en ‘Los Simpson’

‘American Dad’ de Seth MacFarlane es uno de los hitos de la animación para adultos. Aunque con menor repercusión que en otros países –quizá opacada por su “hermana mayor” ‘Padre de familia‘–, viene emitiéndose en España como ‘Padre Made in USA’ en Neox de Atremedia. En estos momentos se puede ver en ATres Player hasta su temporada 15, cuando en Estados Unidos acaba de comenzar su decimoséptima temporada. Y en uno de sus primeros episodios destaca la aparición del que muchos consideran el rey del pop en estos momentos, The Weeknd.

Abel Tesfaye, un entusiasta de las series de animación, se ha mostrado encantado con la idea y ha estado promocionando su aparición en la serie desde hace semanas, e incluso ha ofrecido una entrevista a Variety charlando sobre el tema. Allí ha hablado sobre una canción completamente nueva que se estrenaba en el episodio emitido la pasada noche en USA, un tema creado con Asa Taccone que se titula ‘I’m a Virgin’. “Quise interpretar un personaje que fuera lo opuesto a la percepción que el público tiene de mí, y por supuesto burlarme de mí mismo”, dice. Así, aunque la canción se enmarca en su reconocible pop-R&B, en su letra confiesa ser virgen justo cuando la hija de la familia protagonista, Hayley Smith, trata de seducirle. Vestido con un blanco inmaculado y con un brillo deslumbrante que protege sus genitales, declara rodeado de mujeres que le tientan que “espera a la persona adecuada”, que “nunca ve porno y toma drogas porque está aterrorizado” y que “aunque actúe como un tío superduro, en su interior es un niño de doce años”.

En la misma entrevista a Variety, Tesfaye dice haber puesto voces a algunos personajes en un capítulo de próxima emisión de la serie de dibujos de HBO ‘Robot Chicken’ y se mostraría encantado de que contaran con él para un episodio de ‘Los Simpson‘. De hecho, dice, tiene ya una idea en mente. A falta de la posibilidad de hacer una gira para presentar en directo, se antoja como una buena manera de dar promoción a su notable nuevo álbum, ‘After Hours‘.

