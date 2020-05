Lianne La Havas versionará una canción no tan obvia de Radiohead en su nuevo disco

Vuelve Lianne La Havas, la cantante de R&B y soul contemporáneo que se diera a conocer en 2012 gracias a su debut ‘Is Your Love Big Enough?‘, el cual recibía una nominación al Mercury Prize; para después colaborar de manera prominente en uno de los últimos discos de Prince y seguir explorando su sonido en el recomendable disco de 2015, ‘Blood‘, el cual incluye su éxito ‘Green & Gold’, que suma cerca de 50 millones de reproducciones en Spotify. La cantante británica ha anunciado que su nuevo disco homónimo y autoproducido verá la luz el próximo 17 de julio a través de Nonesuch.

Si la artista ya había publicado el single ‘Bittersweet’, hoy es el turno de escuchar ‘Paper Thing’, un corte de soul sereno y de marcado carácter acústico. En un comunicado, La Havas ha dicho que no esperaba que su música tomara esta dirección, pero que es su “realidad” y que está “impulsada por la emoción” y que este nuevo trabajo representa “lo más cerca que he estado de una expresión pura”.

El tercer largo de La Havas dejará además una curiosidad en forma de versión, en concreto de un tema no tan obvio de Radiohead incluido en su disco de 2007, ‘In Rainbows‘. Este es ‘Weird Fishes/Arpeggi’, tema que La Havas ya había interpretado en directo.