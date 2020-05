Muere Florian Schneider, co-fundador de Kraftwerk

Florian Schneider de Kraftwerk ha fallecido a los 73 años, como confirma Billboard después de unos momentos de confusión en los que habían rectificado la noticia después de ofrecerla citando en principio una fuente francesa Ouest-France.

Hay comunicado del aún miembro de Kraftwerk Ralf Hütter (el único original que queda), que ha confirmado “la muy triste noticia de que su amigo y compañero a lo largo de las décadas ha muerto tras un cáncer agresivo, cuando solo habían pasado unos días desde su 73º cumpleaños”, que fue el pasado 7 de abril. La marcha de Schneider de Kraftwerk a finales de 2008 fue dramática, pues su contribución fue seminal en todos los discos más importantes de la banda. David Bowie había titulado ‘V-2 Schneider’ de su disco ‘Heroes’ en honor a Florian, como parte de su trilogía berlinesa.

Junto con Hütter, Florian, en verdad procedente de Öhningen (casi en la frontera con Suiza), fue co-autor de toda la discografía esencial de la banda, lo que incluye álbumes históricos como ‘Autobahn’ (1974), ‘Radio-Activity’ (1975) y ‘Trans-Europe Express’ (1977). Desde ‘The Man-Machine’ (1978), los créditos estarían más repartidos con Karl Bartos, a quien habían fichado para los directos en 1975 y que estaría en el grupo hasta 1991.

Hace unos años, cuando teníamos ocasión de hablar con Karl Bartos, esto nos decía sobre la marcha de Florian: “Florian ya no está y sólo queda un miembro original en la banda, quien está comisariando el catálogo. Es bueno para todo el mundo, porque sería terrible si mi antigua banda no interesase a nadie. Ahora van a actuar a lugares como la Tate Gallery y yo mientras voy a promocionar mi disco. Las cosas están bien tal y como están, cada uno por su lado. En este mundo tenemos que hacernos a la idea de que todo debe morir. Tú morirás, yo moriré, y una banda también muere. Es algo a lo que debemos acostumbrarnos, es algo que no podemos cambiar. Tarde o temprano tenemos que aceptarlo”.