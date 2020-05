Katy Perry abrirá era la semana que viene con ‘Daisies’, el primer single de su quinto disco

Katy Perry triunfó el año pasado en las plataformas de streaming con el electropop de ‘Never Really Over’, que se acerca a las 360 millones de reproducciones en Spotify, pero después los singles ‘Small Talk’ y ‘Harleys in Hawaii’ pasaron más desapercibidos. Entonces no era público que Katy preparaba nuevo disco y se la presumía concentrada en su labor de jueza en American Idol y también en sus diversos negocios, como su línea de zapatos.

La cantante confirmaba el pasado mes de marzo que su quinto disco existía y que hablaría sobre salud mental, y poco después anunciaba su embarazo junto al lanzamiento de un nuevo single que muchos preferirán mantener en el olvido.

Hoy, Katy anuncia el primer single oficial de su quinto álbum, que no es ninguno de los temas mencionados, para bien o para mal: el verdadero primer adelanto del sucesor de ‘Witness‘ llama ‘Daisies’ y sale el próximo viernes 15 de mayo. La artista, siempre tan aficionada a los clichés, parece que ha hecho un disco que conecta la mejora de la salud mental con el contacto con la naturaleza, el campo, las margaritas, las flores en general… ¿No habría tenido más sentido ahora la portada bucólica de ‘PRISM‘?