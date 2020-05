La música que ha inspirado ‘Tragedia Española’ de Confeti de Odio

Confeti de Odio, el proyecto musical del cantante y compositor madrileño Lucas De Laiglesia, acaba de publicar en pleno confinamiento su debut largo, un trabajo llamado ‘Tragedia Española‘ en el que Lucas profundiza en sus tragedias emocionales con sinceridad y humor sin dejar de lado la ambición musical que ha caracterizado su proyecto desde el inicio: cabe recordar que esta es la misma persona que a principios del año pasado editaba un single de urban-pop y justo después una versión de Teen Suicide que era aplaudida por su autor original. Por poco se nos olvidaba que Confeti de Odio es ante todo un proyecto de guitarras.

Y en esas coordenadas se mueve ‘Tragedia Española’ en sus 29 minutos de duración, si bien abriendo nuevas vías de expresión para un artista que ha demostrado priorizar el no aburrirse nunca de sí mismo. Porque como él mismo nos ha comentado en una entrevista, su intención con ‘Tragedia Española’ no ha sido hacer una simple colección de canciones “sino un disco más coherente”, lo cual “implicó que subiera mi nivel de autoexigencia” como compositor. La canción de ‘Tragedia Española’ que mejor representa esta ambición es ‘Todo muere’, la que lo abre como adivinando el coronavirus, y con la que Lucas ha buscado una composición de pop setentero con guitarras y pianos tan “grande y sobria” como las que suele firmar Father John Misty. Por otro lado, la balada ‘Triste de verdad’ y la más animada ‘Dale otra oportunidad al amor’, con esas palmas tan girl-group, aportan al álbum una capa sesentera que no abandona los guitarrazos tan habituales en el repertorio de su autor.

La música que ha inspirado ‘Tragedia Española’ es más variada de lo que parece, y su autor ha confeccionado para JENESAISPOP una playlist de 9 canciones que le han servido de guía para la composición de este trabajo, nuestro “Disco de la Semana”. Todas ellas sirven para entender su discurso desde varios puntos de vista: ‘Otherside’ de Perfume Genius refleja el contraste que existe en su música -y sobre todo en sus letras- entre una angustia existencial desesperante y la necesidad imperiosa de amar sin importar lo que pase, ‘Your Best American Girl’ de Mitski nos recuerda que, como ella, Confeti de Odio es un letrista apegado a la verdad brutal y sin artificios. Por otro lado, ‘I Don’t Love You’ de My Chemical Romance es una elección obligada pues el mismo Lucas reconoce que su gusto por mimar las melodías procede de su afición al emo-rock de los primeros años 2000, y Father John Misty aparece naturalmente con un tema, ‘Disappointing Diamonds are the Rarest of Them All’.

Otros parecen haber nutrido a Lucas en espíritu. Es el caso de Parálisis Permanente: no hay ningún tema de ‘Tragedia Española’ tan punk como su versión de ‘Heroes‘ de David Bowie, aunque su mensaje de esperanza casi naíf (“yo quisiera poder nadar bajo el mar, y nada nos alejaría, ser como delfines por siempre jamás”) está muy presente en temas del álbum como ‘Ansiedad (has vuelto a mí’). Quizá no por estilo, pero sí por su mensaje de tristeza ante el abandono de un amor, ‘Happy Days and Lonely Nights‘ de Ruth Etting (una conocida cantante de los años 30) ha sido otra de las inspiraciones de ‘Tragedia Española’. Pero es sobre todo la música de artistas como Elliott Smith, Daniel Johnson o Elvis Depressedly la que parece conmover a Lucas desde un lugar espiritual: autores de una música personal y a menudo solitaria y periférica, todos ellos comparten con Confeti de Odio su visión particular e introspectiva del mundo.