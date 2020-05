Noches del Botánico pasa a 2021 y mantiene todo su cartel menos a Dido y Quique González

Noches del Botánico se suma a la larga lista de festivales que anuncian su aplazamiento a 2021 debido a la emergencia sanitaria, tal y como en los últimos días han hecho Primavera Sound y Sónar.

El ciclo de conciertos madrileño arrancaba el 19 de junio de 2020, pero finalmente lo hará el 11 de junio de 2021 manteniendo su programación original con la excepción de Dido y Quique González, que no han podido reubicar sus fechas, y para cuyos concertos el ciclo ofrecerá la posibilidad de devolución de entrada o de canjear el importe antes del 31 de diciembre.

Así queda el cartel de Noches del Botánico de 2021, que seguirá contando con la presencia de Wilco, Rufus Wainwright, Agnes Obel, Belle and Sebastian, Cat Power o Woodkid, quien acaba de anunciar su regreso este año con un nuevo disco, del que todavía se desconocen los detalles.

11/06/21 – Wilco

15/06/21 – Woodkid / Awir Leon

16/06/21 – Estrella Morente / Kiki Morente

18/06/21 – Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes and Tonino Baliardo / La Barbería del Sur

19/06/21 – Pat Metheny Side-Eye

23/06/21 – Víctor Manuel / Nando Agüeros

25/06/21 – Zenet / Javier Ruibal

29/06/21 – LP

30/06/21 – Tom Jones

03/07/21 – Belle and Sebastian / Beth Orton

04/07/21 – Crowded House / Laredo

06/07/21 – Agnes Obel / John Grant

07/07/21 – Rufus Wainwright

08/07/21 – Cecile McLorin Salvant / Tigran Hamasyan Trio

09/07/21 – Tomatito con Duquende, Israel Fernández y Antonio Reyes / Alex Conde

10/07/21 – Diego El Cigala

15/07/21 – Asaf Avidan / Mayra Andrade

16/07/21 – Zucchero / Patáx

17/07/21 – Vicente García / Tony Succar

18/07/21 – Carlinhos Brown / Cimafunk

19/07/21 – Yann Tiersen / JJ Machuca

20/07/21 – Jessie J

21/07/21 – Youssou N’dour / Cymande

24/07/21 – Andrés Suarez / Isma Romero

28/07/21 – Oscar D’León / Eva Ayllón

29/07/21 – Los Secretos / Twanguero

Y estos son los artistas que aún pendientes de nueva fecha, también han confirmado su participación en el festival:

· Of Monsters And Men / Smith & Thell

· Cat Power

· George Thorogood / Vintage Trouble

· Little Dragon / The Cinematic Orchestra

· Graham Nash / Kiko Veneno

· Herbie Hancock / Alfa Mist

· Imelda May / Nikki Hill